Raúl Araiza contestó a Alex Kaffie y le recomendó hacerse una liposucción

Raúl Araiza lamentó que Alex Kaffie haya dicho que se sometió a una cirugía estética (IG: negroaraiza)

El presentador Raúl Araiza respondió la mañana de este lunes en el programa Hoy a una información publicada por el periodista Alex Kaffie respecto de una supuesta cirugía estética.

“Comencé a hacer pesquisas en cuanto me contaron lo de su cirugía. Y es que la versión, de radio pasillo, señala que la intervención quirúrgica que se realizó fue estética. ‘Él aprovechó que estos días no va a estar a cuadro en Hoy para irse a estirar el cuello’, afirma una persona”, escribió Kaffie en su columna del Heraldo de México.

El polémico periodista indicó en el mismo texto que se comunicó con Araiza, quien le dijo que se sometió a una operación para retirarle una hernia umbilical.

Pese a ello, en la emisión de este lunes del programa matutino de Televisa, Araiza aprovechó para responder a Kaffie.

Kaffie dijo que Araiza se había estirado el cuello (IG: kaffievillano)

“Te ves muy bien, yo leí que te habías operado todo, que el cuello, que la cara”. le dijo Martha Figueroa.

“Ya ven que mi gordito Kaffie siempre quiere pegar pa’que lo lean, entonces pega y soba, pero yo lo quiero al rey del averno”, comentó “El Negro” Araiza.

Aclaró que fue intervenido por “una hernia umbilical... la importancia de las hernias que es la que a mí me quitaron es que si se ahorca es emergencia inmediatamente, eso fue lo que me hice mi Kaffie”.

Araiza aprovechó para mencionar que en la transmisión tendrían a un médico especialista en el tema que además “hace unas buenas liposucciones, que sí se las recomiendo a mi Kaffie, a él si lo puede ayudar”.

Araiza se ausentó de "Hoy" para operarse una hernia

Andrea Legarreta intervino y mencionó que “hay gente que le pasa cierta información incorrecta” a Kaffie.

“Es que todo es malo, por eso tiene 3 seguidores”, finalizó Araiza.

Y es que no es la primera ocasión que Kaffie hace alguna declaración relacionada con el elenco de “Hoy”, aunque en todas ha habido precisiones o han sido totalmente rechazadas.

Dijo por ejemplo que Andrea Escalona le pidió a su madre, la productora Magda Rodríguez, que le diera menos espacio en pantalla a su compañera Marisol González, algo que fue negado por ambas.

Andrea Escalona respondió a una columna publicada por Alex Kaffie

Escalona incluso acusó a Kaffie por difamarla.

El periodista también aseguró que Galilea Montijo ya no tenía una amistad tan profunda con Inés Gómez Mont, pero ambas realizaron una transmisión en vivo para negarlo.

Reveló además que a algunos presentadores de Hoy, como Legarreta y Galilea, les bajaron el sueldo en Televisa por la crisis económica que ha dejado el COVID-19, pero dio a entender que Andrea no tomó bien la medida.

Andrea Legarreta también reaccionó a declaraciones de Kaffie

Entonces Legarreta le escribió un mensaje en Instagram para precisarle algunos datos.

“Querido Alex, para completar un poco más tu información con algunos datos REALES, te comparto que lo de descontar el porcentaje del sueldo fue una propuesta más no una orden. En donde una mayoría accedió. En mi caso accedí de todo corazón y les pedí que ese porcentaje fuera para evitar recorte de personal... Distinta la información ¿verdad? ... En fin... Saludos...”, le comentó.

Y finalmente hace unos días Jorge “El Burro” Van Rankin rechazó que tenga problemas con Magda Rodríguez, como había asegurado Kaffie. “Nos llevamos increíble, cómo voy a odiar a Magda. Jamás he dicho que me voy para no verla”, comentó. Descartó además haber dicho que está feliz porque vayan a cambiar al productor de Hoy. “¿Quién te dijo Alex? tus informantes son muy malos, es lo único que te quiero decir”, señaló ya hablando directamente al controvertido periodista.

