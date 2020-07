“El Burro” Van Rankin respondió a Alex Kaffie y negó tener problemas con Magda Rodríguez

Jorge "El Burro" Van Rankin rechazó tener problemas con Magda Rodríguez, productora de "Hoy"

Luego de que el periodista Alex Kaffie asegurara que Jorge “El Burro” Van Rankin tiene una muy mala relación con la productora de Hoy, Magda Rodríguez, el presentador salió a negar tal información.

En la emisión de Hoy de este jueves “El Burro” reconoció que está feliz por la próxima grabación de la nueva temporada de la serie 40 y 20, de la que es protagonista.

Sin embargo, rechazó las versiones de que se lleve mal con la productora del programa matutino de Televisa.

“Obviamente estoy muy emocionado, pero poner que me voy, que odio a mi querida Magda, que es la que me dio oportunidad”, comentó sobre la versión de Kaffie.

“Nos llevamos increíble, cómo voy a odiar a Magda. Jamás he dicho que me voy para no verla”, añadió.

Descartó además haber dicho que está feliz porque vayan a cambiar al productor de Hoy.

“¿Quién te dijo Alex? tus informantes son muy malos, es lo único que te quiero decir”, señaló ya hablando directamente al controvertido periodista.

Y es que en su columna de El Heraldo de México de este miércoles, Kaffie aseguró que “El Burro” está feliz de ausentarse algunos meses de Hoy para grabar la nueva temporada de 40 y 20.

“El Burro se va de Hoy”, tituló Kaffie su columna, en cuyo extracto añadió: “Jorge Van Rankin abandona el matutino de Las Estrellas el próximo mes”.

Kaffie dijo que el locutor y presentador “Está feliz de irse de Hoy”.

“Jorge el Burro Van Rankin brinca de contento debido a que en agosto abandona ese programa. Por diez semanas él se largará del matutino de Las Estrellas para ir a grabar la próxima temporada de 40 y 20 (serie que protagoniza). El conductor, repito, brinca de contento porque se ausenta temporalmente de Hoy (hecho que le significa vacaciones y descanso de Magda Rodríguez)”, detalló.

Y es que, de acuerdo con el periodista, Jorge Van Rankin y Magda Rodríguez “cada día se soportan menos”.

De acuerdo con la misma columna, “El Burro” también estaría feliz porque el ciclo de Magda en Hoy terminaría el próximo diciembre.

Pero con las recientes declaraciones de Van Rankin echó abajo cualquier versión de que tenga una mala relación con la productora, quien está al frente de Hoy desde hace dos años.

No es la primera ocasión que Kaffie publica información relacionada con los integrantes de Hoy que luego es desmentida.

Hace algunas semanas aseguró que la amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no es la misma.

“Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no son las amigas que eran. Sí, la mujer mejor pagada en Grupo Televisa y la conductora de programas como Ventaneando, Cuéntamelo YA y Familias Frente Al Fuego (cero exitoso por cierto) han pasado de comer del mismo plato a poner distancia una de la otra”, escribió a finales de mayo.

Sin embargo, ambas conductoras realizaron una tranmisión en vivo en Instagram en donde dejaron claro que siguen siendo muy unidas.

“La verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Nunca hemos tenido un problema , nunca hemos tenido alguna diferencia que yo me acuerde. Ojalá no nos agarremos nunca, pero si alguna vez tenemos un problema vamos a solucionarlo en vivo”, aseguró Inés.

En la misma transmisión Inés dijo sentirse aliviada luego de saber que no hay ningún problema con Galilea.

“Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”.

Galilea se refirió al asunto: “Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, por que dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok”

