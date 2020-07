Jorge Zarza y la foto con Paola Rojas que compartió tras despedirse de “Hechos AM”

Jorge Zarza entró a TV Azteca en los años 90 (TW: Azteca Noticias)

Poco después de confirmar su salida de Hechos AM y despedirse de su público, el periodista Jorge Zarza no solo se dio tiempo de agradecer las muestras de apoyo, sino que también compartió algunos recuerdos con sus seguidores en Twitter, como una foto en compañía de Paola Rojas, uno de los rostros más famosos de Televisa en el sector noticias.

Paola es titular del noticiario matutino de Las Estrellas, por lo que resulta la competencia de Hechos AM, de Tv Azteca.

No se trata de que tras su salida de Hechos AM Zarza ya tenga un nuevo trabajo en Televisa, es más bien un recuerdo de un evento en el que coincidió con la periodista.

Y es que Zarza reaccionó al comentario de Alex Rodríguez, quien colaboró con él durante siete años.

“Pero sin duda @jzarzap se quedarán las anécdotas, los incidentes de un reto enorme como es #HechosAM, los malos chistes repetidos una y otra vez, las pronunciaciones complicadas, que presuma su foto con Paola Rojas a la menor provocación, y eso nunca se borrará”, le comentó Rodríguez, a lo que Zarza reaccionó, precisamente, compartiendo la foto con Paola Rojas en la que, cada uno con el micrófono de su empresa, posaron sonrientes.

No se dio mayor información de la fecha en que fue tomada la imagen ni el lugar.

En Twitter, Zarza estuvo bastante activo agradeciendo los mensajes que recibió tras su salida de Hechos AM.

Incluso subió a su red social un video en el que expresó:

“Gracias por sus mensajes, por los buenos y los malos. Gracias a Javier Alatorre que tuvo la gentileza de ir a atestiguar este paso de estafeta a una nueva generación de jóvenes. Hay que darles la oportunidad, la confianza, el cariño a la nueva generación de jóvenes. Hay que dejarlos entrar a casa, ellos van empezando su carrera. Hay que darles la oportunidad porque a mí me la dio TV Azteca cuando tenía 26 años y me convirtió en conductor de noticias”.

En el mismo sentido fue su mensaje de despedida ante el público el pasado viernes 17 de julio.

(Foto: Hechos AM)

“Quiero entregar mi lápiz, que me ha acompañado esta década, es mi compañero cuando tengo nervios y para apuntar las cosas, deseo que cumplan 25 años y tengan las mejores amistades como las que me dio TV Azteca durante todos estos años. ¿Por qué criticar a quién empieza si a nosotros no nos criticaron cuando empezamos?”, dijo al despedirse de la emisión.

Por ahora no se sabe qué pasará con Jorge Zarza, pues si bien algunas versiones indicaban que estaría fuera de TV Azteca, otras señalan que se encargará de un nuevo proyecto en la televisora.

De hecho el mismo día de su despedida se dio a conocer un promo con la leyenda “@7:25 con Jorge Zarza, próximamente”, por lo que podría tratarse de su nuevo proyecto, del cual no hay más detalles.

(Twitter: Azteca Noticias)

Desde hace unos días venía circulando información respecto de la próxima salida de Zarza del noticiario matutino de Azteca, pero ni la empresa ni el periodista habían hecho comentarios al respecto.

Zarza ingresó a las filas de Azteca Noticias en 1995 y en 1999 se convirtió en presentador de Hechos, en su edición del mediodía. Hace una década se convirtió en el titular de la edición matutina del noticiario, de la que se despidió el pasado viernes.

