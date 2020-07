Salma Hayek fue el amor platónico de Joan Sebastian, quien le escribió el tema ‘Eso y más’

La actriz mexicana nunca mostró correspondencia a las muestras de afecto de Joan Sebastian (Foto: Instagram @SalmaHayek)

Es muy conocido por todo el público que el recordado cantante Joan Sebastian tenía fama de conquistador y enamoradizo, pues a lo largo de su vida gozó del amor de distintas mujeres, la gran mayoría pertenecientes al medio artístico mexicano.

A pesar de que el intérprete fallecido en 2015 pudo contar con el amor y la correspondencia de hermosas mujeres, hubo una en especial que lo cautivó al grado de demostrarle su devoción de distintas formas, pero para su desgracia ésta nunca cayó rendida a sus pies.

Fue la veracruzana Salma Hayek a quien Joan cortejó como a ninguna, sin embargo la hoy estrella internacional no se dejó llevar por los halagos, muestras de cariño y costosos regalos que ‘el poeta del pueblo’ llegó a brindarle.

"El rey del jaripeo" fue capaz de seguir los pasos de Salma hasta Europa en su afán por conquistarla (Foto: Archivo)

Entre los obsequios que Sebastian le dio a la intérprete de Frida en la película que le valió su nominación al Oscar como Mejor actriz, figuran suntuosas joyas, un caballo y hasta le compró la casa de sus padres en Coatzacoalcos, Veracruz.

Luego de su divorcio de Maribel Guardia, Joan se mantuvo un largo periodo asediando a Salma, pues cautivado por su belleza incluso la convirtió en su musa ya que llegó a componerle uno de sus más sonados éxitos, el tema Eso y más, incluido en su álbum Más allá del sol, de 2006.

En una entrevista para el programa Ventaneando a propósito del quinto aniversario luctuoso de Joan, su hijo Julián Figueroa admitió tímidamente que ‘el rey del jaripeo’ sentía una amor platónico con la actriz, quien hoy está casada con Fraçois-Henri Pinault, el magnate francés que dirige un emporio de marcas de lujo.

La actriz está casada con el empresario francés Henri-François Pinault, con quien procreó a una hija (Foto: Shutterstock)

“Tenía una amistad, Salma es una mujer muy guapa, lo más probable es que sí” , reveló Julián, quien aunque se mostró cohibido ante las preguntas directas de los conductores, dejó claro que la canción en cuestión fue una dedicatoria especial para Hayek.

Tiempo atrás, en el programa Primer Impacto se dio la noticia de que Joan Sebastian le había regalado un caballo llamado Romeo a Salma, el cual se encontraba en aquel momento muy cuidado en el rancho de la actriz, en California.

“Yo no monto casi los caballos y además Romeo echa mucha bronca” , dijo Salma en aquella ocasión. Al ser cuestionada sobre Eso y más, la actriz dijo que no la había escuchado aunque sí sabía de la existencia del sencillo porque eso le hicieron saber.

El nombre Romeo tendría conexión con la letra de Eso y más que reza así: “Me contaron de Romeo y Julieta, y pensé qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto que por ti yo siento. Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor, ay amor, ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad.”

Joan Sebastian falleció en 2015 después de una lucha de casi dos décadas contra el cáncer (Foto: Instagram)

Además de sus encuentros ocasionales en California, se comentó en aquel momento que Joan fue capaz de ir tras Salma hasta Europa, incluso Diego Verdaguer, cantante y amigo íntimo de Joan, contó a la prensa que tal anécdota quedó plasmada en el tema donde el cantante narra que cruzaría ríos y mares para encontrarla.

“Oí que me compuso una canción, pero no la he escuchado, me dijeron que la canción dice cosas un poco delirantes y preferí que no me la pusieran, me quedo con la buena memoria” , expresó entonces la también empresaria.

Joan Sebastian mantuvo una relación muy cercana con Salma, al grado de que en varias ocasiones la fue a visitar a su rancho en Estados Unidos, donde surgió la idea de componerle la canción que tiempo después escaló las listas de popularidad de la música regional mexicana.

Julian Figueroa el el único hijo que Joan procreó con Maribel Guardia (Foto: Instagram@maribelguardia/julian_f.f)

“Se la dedicó a una persona famosa, a una estrella internacional. Tenían una amistad que se desarrolló en un amor platónico y nació este canto de una vez que ella estaba en un rancho en Estados Unidos”, comentó Julián Figueroa hace dos años a TV Azteca.

Aunque la admiración de Joan a Salma fue tal que terminó comprando la casa de sus padres, Julián también aseguró que a una de las parejas a quien más canciones le escribió ‘el poeta del pueblo’ fue a su madre, Maribel Guardia, entre las que destacan Tatuajes, Un idiota, El peor de tus antojos y Barrio viejo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La sensual foto en lencería de Salma Hayek

Salma Hayek exigió justicia en el caso de la soldado Vanessa Guillén, a 71 días de su desaparición

Salma Hayek se “transformó” en hombre con FaceApp y sus seguidores la compararon con Diego Boneta