Salma Hayek exigió justicia en el caso de la soldado Vanessa Guillén, a 71 días de su desaparición

Este miércoles, Salma Hayek publicó una historia de Instagram con la que recordó la desaparición de la soldado hispana del ejército de Estados Unidos, Vanessa Guillén, a 71 días del suceso y, con un hashtag, la actriz mexicana exigió justicia.

La desaparición de Guillén el pasado 22 de abril en la base militar de Fort Hodd, en Texas, ha provocado que un amplio sector de la población de Estados Unidos continúe clamando por su búsqueda y su consecuente hallazgo.

También se busca que haya sanciones en dado caso de que exista alguien responsable de su repentina desaparición, ya que la joven había denunciado acoso por parte de un sargento de su organización.

La historia de la joven que desapareció el 22 de abril

A partir de que la chica de 20 años dejó de mantener comunicación con su familia, integrantes de ésta última comenzaron a buscarla por distintos medios, hasta que la viralización del caso en intredes sociales llegó a los medios masivos y por supuesto, a oídos de la estrella de la película Frida.

La situación no fue ajena a la también empresaria de origen veracruzano, quien por aquellos días, hace más de dos meses, decidió sumarse a las protestas en pos del paradero de la joven.

Salma alzó la voz en las redes sociales, donde manifestó buscar visibilizar y esclarecer la desaparición de Guillén. Por medio de un mensaje difundido en sus perfiles, la mexicana dijo en aquella ocasión que pondría una foto de Vanessa en sus historias de Instagram hasta que ésta apareciera.

Hayek compartió en aquella ocasión:

La soldado del ejército estadounidense Vanessa Guillén, de 20 años, ha estado desaparecida desde el 22 de abril, vista por última vez en la base militar de Fort Hood. Su madre, Gloria, dice que se había de que un sargento la acosaba sexualmente. Cuando su madre le aconsejó que lo denunciara, dijo que otras mujeres lo habían denunciado y que no les creyeron. Vanessa y Gloria, yo sí les creo, me comprometo a poner la foto de Vanessa en mis historias todos los días hasta que la encuentren

“Devuélvanos a Vanessa. No estás sola, estamos todos contigo y no pararemos hasta que regreses”, fue el mensaje de la esposa de François Henri-Pinault mostró a través de una pancarta cuya foto recibió de inmediato el apoyo de gran parte de sus seguidores.

El caso de Vanessa

Según un informe del Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos, Guillén fue vista por última vez el 22 de abril de 2020 en el estacionamiento de su cuartel alrededor de la una de la tarde.

El hecho de que las llaves de su casa, las de su auto y sus identificaciones fueran halladas en su sitio de trabajo causó extrañeza y encendió las alarmas, por lo que los militares, la policía civil y militar realizaron una búsqueda sin resultados.

Una publicación en Facebook se hizo muy popular y en ella sus familiares dan pormenores del caso:

Vanessa Guillen es una soldada del Ejército de los Estados Unidos. Cuando llego a la base de Fort Hood en Killeen, Texas estaba muy emocionada, pues servir en el US Army era su sueño. Muy pronto, ese sueño se convirtió en pesadilla. Vanessa empezó hacer acosada sexualmente por un sargento. Y no sólo eso, sino que ese mismo sargento la perseguía cuando ella iba a correr o a hacer ejercicio. Vanessa empezó a distanciarse, y su mamá notó el cambio, pues ella conocía a su hija Vanessa como la palma de su mano. Al principio, Vanessa no quiso decirle a su madre lo que pasaba, porque Vanessa temía que si alguien se llegara a enterar de que le había contado a su mamá del acoso, podrían hacerle daño a su mamá. Otras soldadas ya se habían quejado de ese mismo sargento y nadie les creyó. Vanessa no le dijo el nombre del sargento a su madre porque después de esa platica, Vanessa desapareció. Fort Hood no da respuestas y ni dejan ala familia recoger sus cosas. Y lo más raro, que no tienen cámaras en la base. Muchas cosas raras están pasando en Fort Hood y nadie investiga.