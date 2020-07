“Nunca he dejado de amarte”, Tahj Mowry confesó su amor a Naya Rivera, desaparecida desde hace tres días

El actor expresó que espera que encuentren a Rivera con vida (Foto: EFE/Nina Prommer)

Tahj Mowry, hermano de las gemelas Tia y Tamera Mowry profesó su amor por la desaparecida actriz Naya Rivera, y compartió que aún tiene esperanza en que aparezca viva.

“Mi dulce Naya, decir que estoy devastado sería quedarse corto. Esto es una pesadilla. Todos los días se vuelve más difícil. Sin embargo, tengo la esperanza de que te encuentren”, comenzó el actor de 34 años. ⁣

El protagonista de la serie “Smart Guy” compartió una foto de la actriz con una carta en la que recalcó la importancia de Rivera en su vida ya que vivieron muchas experiencias juntos y recalcó que siempre quiso tener una relación con ella.⁣

“Crecimos juntos. Nos hicimos adultos juntos. Experimentamos tantas novedades juntos. Fuiste mi primera experiencia con todo; amor, intimidad, desamor. Nos rompimos los corazones y luego los reparamos juntos, más de una vez. Nunca dejaré de pensar en ti. Ninguna mujer me ha dado lo que me diste o cómo me hiciste sentir. Nunca me ha gustado admitirlo, pero nunca he dejado de amarte. Una parte de mí siempre deseó el día en que Dios nos volviera a unir para ser lo que soñamos que podríamos haber sido”, compartió.

Tahj Mowry y Rivera tuvieron una relación larga (Foto: Instagram/tahj_mowry)

El también cantante declaró que le ha implorado a Dios por la familia de la protagonista de “Glee”, y recalcó su apoyo hacia todos ellos.

“Rezo profundamente por la familia Rivera y que Dios los cubra con fuerza, paz y amor en este momento. Mychal y Nickayla: siempre serán como hermanos menores para mí y los quiero mucho. Los vi crecer y convertirse en hermosos adultos. George y Yolanda: lo que necesites, estoy aquí para ti. Somos una familia para siempre y los amo”, escribió

⁣El actor pidió a todos sus seguidores que recen tanto por la familia de la cantante, como por su ex esposo, con quien Rivera tuvo a su pequeño hijo Josey. Mowry finalizó su mensaje expresando su deseo de poder volver a ver a Rivera e insistiendo en que nunca la dejó de amar.

“Naya, te extraño profundamente. Desearía tener la oportunidad de decírtelo una vez más, pero creo que tendré esa oportunidad. Sé que en el fondo siempre has sabido cómo me sentía. Espero con ansias el día en que pueda ver tu hermoso rostro una vez más y contarte todo lo que he querido decir que no tuve la oportunidad de decir. Te amaré por siempre. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”, finalizó.

Tahj Mowry fue el protagonista de "Smart Guy" (Foto: Instagram/tahj_mowry)

La relación entre Mowry y Rivera⁣

Ambos actores se conocieron cuando tenían apenas cuatro años, pues sus madres eran amigas. La amistad se convirtió en una relación romántica alrededor de 2000 hasta el 2004.

“Nuestras familias estaban muy unidas, por lo que era casi como un matrimonio arreglado. Ella dirá que era solo una cosa de niños, pero yo pienso de manera diferente. Salimos tres veces, y la última probablemente fue de 20 a 23 años. La tercera vez no fue la vencida, pero le deseo lo mejor”, compartió hace un par de meses Mowry al portal de Vice.

Por su parte, Rivera reconoció en su autobiografía que Mowry fue su primer beso, sin embargo se separaron porque él “necesitaba a alguien que estuviera a su nivel financiero”. No obstante, la amistad continuó.

De acuerdo con las autoridades de Ventura, la actriz de origen puertorriqueño desapareció el pasado miércoles 8 de julio, cuando acudió al Lago Piru con su pequeño hijo. Hasta el momento no han podido localizar el cadáver de la cantante, quien se presume se ahogó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Naya Rivera fue considerada muerta; autoridades buscan su cuerpo

La actriz de Glee Naya Rivera podría haber sido arrastrada por un “remolino repentino”

“Mamá saltó y no volvió más”: las dramáticas palabras del hijo de Naya Rivera a la policía

La policía difundió un video que muestra a Naya Rivera junto a su hijo minutos antes de su desaparición