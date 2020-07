Detener una invasión alienígena: el nuevo desafío en televisión de Rosabell Laurenti Sellers, la estrella de “Game of Thrones”

(Foto: especial)

Aliens, conspiraciones y ciencia ficción, son los temas que predominan en la trama de la nueva serie de Rosabell Laurenti Sellers, la actriz italo-estadounidense de Game of Thrones que ahora protagoniza Spides, donde da vida a Nora en un nuevo thriller de invasión extraterrestre y que se estrenó en SYFY.

La protagonista de este proyecto deberá descubrir las misteriosas razones detrás de la pérdida de su memoria y por qué esto está relacionado con una conspiración alienígena que oculta la desaparición de otras jóvenes.

Sobre esta participación, muy alejada de lo que realizó en Game of Thrones o Mía y yo, Rosabell Laurenti Sellers conversó con Infobae México acerca de la importancia que su papel, Nora Berger, tiene en Spides.

Laurenti Sellers adelantó que su personaje olvida todo tras despertar de un coma inducido por una misteriosa droga que consumió y que al final la unirá al destino de otros adolescentes con una historia muy similar.

(Foto: especial)

Pero la sorpresa para todos en el poblado ambientado en Berlín, comienza cuando Nora encuentra una conspiración de extraterrestres encargada de utilizar una droga sintética para irrumpir en el cuerpo de varios humanos. “En cada paso que da para descubrir la realidad, averigua más sobre su oscuro secreto: ella es la única que puede frenar la invasión”, mencionó en la plática.

Con más de 15 años de carrera artística, Rosabell Laurenti Sellers ha tenido la oportunidad de encarnar diversos papeles; pero el que realiza en Spides le dio la posibilidad de descubrir nuevas facetas en la actuación y hasta brindarle elementos novedosos para conformar la psicología de Nora Berger.

“El personaje nació durante la misma filmación; no es lo ideal porque yo siempre prefiero prepararme con mucho más tiempo, pero esta vez, debido a la logística me adapté y transformé durante la misma filmación para la transición de Nora. Fue sin duda un experimento y desafío. En general siento que Nora es muy parecida a mí como persona, tenemos muchas coincidencias. Tiene mucho de mí, mis impulsos, mi forma de ver la vida y observar todo”, detalló sobre su proceso de estructuración de su papel.

Para la famosa de 24 años, Spides es interesante porque está basada en un mundo fantasioso y de ciencia ficción en el que prevalece la historia de los aliens, pero también los efectos de una droga sospechosa y otros temas reales de la vida con los que el espectador puede sentirse identificado.

(Foto: especial)

“Es una vida en la que muchos pueden sentirse reflejados, pero al mismo tiempo es una historia loca y fantasiosa que te atrapa”, definió.

Spides le dejó grandes enseñanzas a Rosabell. La actriz resaltó que gracias a este papel encontró la fortaleza necesaria para afrontar los rodajes exhaustivos en una ciudad ajena a la suya, pero también obtuvo un gran aprendizaje para desenvolverse en situaciones adversas, además de hacer valer sus derechos como actriz y seguir creciendo como mujer.

“Berlín es una ciudad en la que puedes sentirte realmente solitaria, especialmente en invierno; sin embargo, ellos (sus compañeros de reparto) se convirtieron en mi familia lejos de casa. El poder salir con los demás actores, compartir tu tiempo libre y crear con ellos esa nueva vida temporal fue realmente lindo”, comentó.

Aunque ahora es la protagonista de una serie de ciencia ficción, la actriz no olvida sus incursiones en otros proyectos como Game of Thrones o Mía y yo, con los que alcanzó fama internacional y pudo realizar un cambio radical de personajes.

(Foto: especial)

“Pienso que es maravillosa toda la transición ya que han sido roles y producciones tan diferentes. También los fanáticos de cada proyecto son increíblemente distintos y eso nunca deja de sorprenderte. Por ejemplo, con Mía y yo siempre que estoy en la calle y algún niño me reconoce es súper adorable, siempre me enternece mucho, me encanta porque me dicen: ‘Dios mío, es Mía, wow eres real'; mientras que con Game of Thrones los seguidores son más estilo creepy. Así que ahora con Spides muero de ganas por descubrir quienes serán los fans y cómo será la aceptación del público”, resaltó.

Nacida en Santa Mónica, California, en Estados Unidos, la actriz que dio vida a “Tyene Arena” comenzó su carrera desde los 8 años, por lo que siempre ha estado involucrada en el mundo del entretenimiento, donde su mayor inspiración es sus ganas por contar nuevas historias o crear proyectos nuevos.

“Para mí mirar hacia el futuro es una revelación, así que me encanta pensar en eso para buscar inspiración... actuar en televisión es fascinante por el impacto que tienes, llegas a todas partes del mundo; sin embargo, para mí el teatro es mi gran pasión y mi gran inspiración. Es lo que me mantiene motivada para seguir siendo actriz”, concluyó.

El primer episodio de Spides será estrenado a las 20:00 horas de esta noche por el canal SYFY.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Matías Novoa con Infobae: el encierro, la desesperación por no ver a su hijo y la ilusión de un nuevo proyecto

“Como mujer he tenido que demostrar más”: cinco comediantes rompen estigmas en “La culpa no es de la Malinche”

Netflix estrenó “Control Z”: por qué es la serie para maratonear este fin de semana