Carmen Salinas descalificó la postura de Paty Navidad sobre el COVID-19: ‘Si está loquita es su problema’

Carmen Salinas llamó a Paty Navidad hipondriaca y 'loquita' (Foto: Cuartoscuro)

Carmen Salinas una vez más ha dado de qué hablar en el medio de la farándula, pues ha vuelto a emitir escandalosas declaraciones como las que acostumbra, pues es bien sabido que una especialidad de ‘Carmelita’ es opinar de cuanto tema se le pregunte, sea de su plena incumbencia o no.

Esta vez la emblemática actriz de gran cantidad de películas y telenovelas explotó en contra de su colega Paty Navidad, quien últimamente es identificada por exponer sus controversiales teorías sobre gran cantidad de temas sociales y mundiales en su cuenta de Twitter.

Navidad ha expresado su postura frente a temas como el cambio climático, el feminismo, la red de tecnología 5G, y por supuesto, la pandemia del coronavirus. Ya desde hace varios meses la actriz de telenovelas como La fea más bella ha realizado un sin fin de comentarios e hilos donde deja ver su postura y le atribuye la creación y propagación del COVID-19 a una élite secreta con la intención de dominar a la población mundial, entre otras polémicas teorías, como una invasión extraterrestre venidera o la injerencia de las vacunas en la manipulación de la humanidad.

Uno de los tantos tuits de Paty Navidad (Foto: Captura de pantalla)

Paty también ha mostrado su renuencia a utilizar cubrebocas, argumentando que no usa ‘bozal’; además de asegurar que la actual contingencia sanitaria se trata de una ‘plandemia’.

Ante tales aseveraciones, Carmen Salinas dio su punto de vista ante las cámaras del programa Venga la alegría, y dejó ver que no la tiene en buena estima, pues reprobó su postura frente al padecimiento que ha cobrado cientos de miles de muertes en el mundo y que mantiene en alerta máxima a la población.

La furia de Carmen Salinas fue evidente en un mensaje en el que ya había criticado el tema (Foto: Captura de pantalla)

“Hay cada pentonto y pentonta que no cree que existe el coronavirus. Claro que existe, y no quieren usar el tapabocas, porque escuché a una señora que le dijeron ‘¿No le da miedo no traer el tapabocas y con el virus que hay?’ (Dijo) una mala palabra, dijo ‘No, esas son evenfladas y son cosas del gobierno para vender esas garras, yo no creo en eso’. Me dio mucho coraje y dije yo ‘No puede ser que la ignorancia llegue a tanto’”, expresó la también ex diputada plurinominal del PRI.

A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo no. Yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno. No es cosa ni de políticos, ni de partidos, ni de gobiernos, es una cosa de la naturaleza

Paty Navidad desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales COVID, poniendo en duda su veracidad (Foto: Instagram @patricianavidad)

Además, Salinas habló de una problemática que tuvo en el pasado con Paty, a quien calificó de hipocondriaca.

“Yo ya la conozco. A Paty Navidad le teníamos que tener un doctor de fijo cuando hizo Aventurera por la hipocondría tan grande, porque le subía la presión, le bajaba la presión... En Zacatecas no quería salir a trabajar y estaba echada en el suelo y entramos ‘El Chato’ y yo a decirle que saliera a trabajar, estaba de Aventurera, dijo ‘Me siento muy mal’, (le digo) ‘Déjala, Chato, pero la señora va a devolver el dinero para devolverle a la gente las entradas. (Le digo) ‘Ahorita no te dejo salir de aquí hasta que no devuelvas el dinero de las entradas' , estaba lleno, abarrotado el lugar en Zacatecas…y se levantó corriendo a trabajar”, expresó la actriz recodada por su papel de ‘La Corcholata’.

“Así es, ese es el recuerdo que yo tengo de ella, es muy vago y todo, pero me han comentado de que declara que no es cierto (el coronavirus). Es de esas gentes que te desquician, que dices tú ‘Por amor de Dios, no sabes ni lo que estás diciendo’ “, finalizó la primera actriz.

