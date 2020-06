Carmen Salinas estalló furiosa contra quienes no creen en el coronavirus y los insultó

Carmen Salinas mostró su molestia contra la gente que no cree en el COVID-19 (IG: carmensalinas_56)

La actriz y cantante Carmen Salinas estalló en contra de quienes no creen en la existencia del coronavirus y dejó ver su molestia a través de un mensaje en Twitter.

Conocida también con el sobrenombre de “La Corcholate”, Salinas mostró su furia en un breve texto plagado de palabras altisonantes, que fue celebrado por sus seguidores.

“Hay cada pendej* y pend*jo que todavía aseguran que el p*nche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mam*n seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas . CS”, escribió la productora.

La furia de Carmen Salinas fue evidente en este mensaje

En apenas unas horas su mensaje recibió más de 12,000 “me gusta” y fue retuiteado casi 4,000 ocasiones.

Además recibió cientos de comentarios, algunos de los cuales se dio tiempo de responder. Por ejemplo, un usuario de Twitter le escribió “De hecho son todos los que ven tus películas y programas, habla con ellos”.

Salinas no se quedó callada y reviró: “Me vale lo que vean y lo que pienses. No se te ha muerto nadie de esta madr*. Deja que te pase y luego hablamos”.

En otro mensaje un usuario señalaba que sólo había entrado a ver las reacciones de la gente que se sintió ofendida por la manera en que Salinas se expresó.

“Gracias, pero me vale lo que opinen estos pendej*s cuando he visto amigos y compañeros muy queridos morir por este p*nche virus que ya nos tiene hasta la madr* en este encierro. Un abrazo cariñoso”, le contestó la actriz.

Otra usuaria se mostró sorprendida por el vocabulario de Carmen Salinas, a lo que la actriz señaló:

“¿Tú crees que no te vas a irritar de la manera que me pasó a mí cuando no te imaginas la cantidad de amigos, el padre de mi yerno, compañeros, no pudieron superar esta maldita enfermedad y murieron? Pena que me escucharon los cultos y se asustaron.

En varios mensajes se mostró el asombro de los usuarios ante la cantidad de groserías que Carmen escribió.

Carmen Salinas respondió a quienes la criticaron por su lenguaje

“No me digas que a estas alturas de la vida te asustan estas palabras. A mí se me salen las lágrimas de ver cuántos amigos, familiares de compañeros y compañeros han muerto. Eso y luego escuchas que ‘ese virus no existe’, qué rabia escucharlos”, le comentó a una de esas personas.

Una broma que le trajo críticas

A diferencia de sus recientes comentarios, el pasado abril Salinas estuvo en la mira por un chiste que hizo en Instagram sobre el coronavirus.

“La Organización Mundial de la Salud recomienda a los mayores de 60 años que, para evitarse riesgos, comiencen a quitarse la edad”, publicó haciendo referencia al hecho de que las personas de esa edad son más vulnerables al coronavirus.

El chiste y algunas de las críticas

Sin embargo, no todos en la red tomaron con humor su mensaje y comenzaron a lloverle críticas.

“Ridícula”, “Nos está quitando oxígeno”, “qué clase de persona es usted”, “no aporta nada positivo ni por su edad”, se leía entre algunos de los comentarios que recibió.

El más agresivo de los mensajes decía: “Pues váyanos haciendo el honor abuela. Estamos sobrepoblados, anímese. Ya hizo lo que quizo en su vida, ¿ya qué más le queda? De verdad piénselo y vea en pro de la tierra y la humanidad”.

La disculpa de Carmen Salinas por sus comentarios sobre los chinos y el coronavirus

Al parecer, la persona que escribió este texto entendió el chiste de Carmen como si se estuviera invitando a la gente mayor a que se quitara la vida y no la edad, para librar así la pandemia del coronavirus.

La actriz y productora ya había estado en una polémica cuando la Embajada de China le pidió disculparse tras unos comentarios racistas que hizo.

“¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por estarse comiendo a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues por eso les dio esa enfermedad”, comentó.

