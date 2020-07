El sufrimiento de Arturo Peniche por la muerte cuatro familiares que contrajeron COVID-19

El actor Arturo Peniche pasa por momentos de tristeza pues anunció que cuatro de sus familiares murieron debido al COVID-19. Peniche se refirió a que el virus fue la causa principal de los fallecimientos, los cuales sucedieron todos en os últimos 30 días. Así lo dijo el primer actor para el programa Hoy, de la cadena Televisa.

Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro.

Desgraciadamente, la situación podría empeorar pues parece que tiene a un quinto familiar sigue luchando contra la enfermedad, su primo Benjamín, quien en este momento está tratando de recuperarse del COVID-19 en un hospital. Él tuvo la fortuna de atenderse con un poco más de tiempo:

Esta noticia ha hecho que Arturo tenga sentimientos mezclados en los últimos días pues recientemente había anunciado que su hijo Brandon está esperando a su segundo hijo, lo cual haría abuelo por segunda ocasión a Peniche.

Además hizo un llamado a la gente para que utilicen las medidas precautorias como cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos y las medidas de seguridad pertinentes para protegerse de la pandemia:

No seamos tontos. Yo también salgo de aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes; no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada