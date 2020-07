Salma Hayek recibió así al fin de semana: al natural y con un look muy relajado

Salma Hayek (Foto: Instagram@salmahayek)

Salma Hayek es una de las famosas que no duda en presumir su belleza al natural. La actriz de 53 años constantemente presume sus imágenes sin una gota de maquillaje y en esta ocasión compartió una para recibir al fin de semana.

Desde su cuenta de Instagram, la protagonista de Frida se dejó ver con un look muy relajado gracias a un sombrero.

Como en muchas otras ocasiones, Salma se hizo una selfie que provocó cientos de reacciones en la red social, donde pronto se volvió viral.

La famosa, y esposa del empresario francés François-Henri Pinault, recibió al primer fin de semana de julio con esta imagen.

“Ready for the #weekend! ¡Lista para el fin de semana!”, fue el mensaje que en esta ocasión envió la mexicana a sus más de 15,2 millones de seguidores.

Su cálido recibimiento al nuevo mes generó 126,288 Me Gusta y varios comentarios de aprobación.

“Que lindo el gorro ♥️♥️♥️ me encantaría tenerlo”, “¡¡¡Linda como siempre!!!” o “¡Eres muy bella al Natural!”, le escribieron a Salma Hayek en Instagram para apoyar su look de fin de semana.

Pero ésta no es la única imagen que compartió la actriz esta semana. Ayer, aprovechando el TBT (Throwback Thursday), publicó una imagen de hace unos años y con la que recordó a su abuela.

En esta imagen apareció sentada en un banquillo y recostada sobre su brazo izquierdo, mientras lució un ajustado atuendo casual.

Además destacó que para esta instantánea utilizó un objeto valioso de una de sus personas más cercanas: “Here am I wearing a filigree necklace from Oaxaca that belonged to my grandmother.💛Aquí estoy con el collar de filigrana de mi abuela de #Oaxaca”.

Salma Hayek también ha aprovechado la cuarentena para observar cómo se vería si fuera hombre. Gracias a la aplicación FaceApp se sometió a un cambio de género digital y descubrió cómo se vería si fuera del sexo opuesto.

“¿Qué piensan? ¿Habría sido guapo de haber sido hombre?”, escribió la protagonista de Frida junto al montaje que subió a la red social.

En la publicación se observan dos fotografías en las que la intérprete luce rasgos masculinos, pero con características muy diferentes. Mientras que en la primera su tez es más blanca y tersa, sus cejas aparecen delineadas, y su cabello está peinado con volumen, en la segunda lleva barba, su piel es morena, y su estilo es más desenfadado.

En menos de 24 horas, la transformación de Hayek alcanzó más de 370,000 me gusta, y logró superar los 10,800 comentarios. Emojis de corazones, llamas de fuego y miles de piropos colmaron la publicación y las comparaciones no se hicieron esperar; entre las más repetidas destacó la del actor mexicano Diego Boneta, ya que muchos usuarios señalaron su parecido con el protagonista de la serie de Luis Miguel.

Emojis de corazones, llamas de fuego y miles de piropos colmaron la publicación y las comparaciones no se hicieron esperar (Foto: Instagram @salmahayek)

“No es demasiado tarde, todavía podrías convertirte en hombre”, escribió @wlv1979.

“Televisa ya te habría explotado en tres novelas, un programa de chismes y dos de concurso”, añadió @meeerol.

“Eres Diego Boneta. Guapa, guapo”, opinó @karla_delacruz77.

“En la primera foto es @diego en la versión de Luismi”, comentó @sabro19ok.

Además, a sus seguidores la versión masculina de la actriz también les recordó a Javi Noble, el famoso personaje de Nosotros los Nobles. Para uno de sus clubs de fans resultaba más bien una mezcla entre Antonio Banderas y Johny Depp, mientras que otros usuarios señalaron que parecía un pariente de Silvester Stallone. Por último, algunos opinaron que era idéntico al hermano de Salma, Sami Hayek.

