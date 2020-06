“La Chilindrina” no está en la ruina y tampoco tiene problemas con Televisa: “No me estoy muriendo de hambre”

María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

Ni problemas con Televisa ni un mal momento económico. La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida en Latinoamérica gracias a su papel de La Chilindrina, descartó las recientes versiones que circularon sobre ella.

“Yo no sé nada, yo nunca me entero de nada, ni de las cosas que pasan en mi casa ni de las cosas que pasan en China. Mi abogado es el que sabe. ¿Para qué me mortifico si va a ser lo que Dios quiera?”, comentó al programa Ventaneando respecto de una posible demanda que Televisa habría emprendido en su contra.

Como se recordará María Antonieta ya había enfrentado problemas legales con la televisora, pues en 1999 tanto Televisa como Roberto Gómez Bolaños demandaron a la actriz por hacer uso indebido del personaje de La Chilindrina, al registrarlo como propio.

La actriz ganó la demanda en 2013 y por ello sigue usando el personaje sin ningún problema.

La Chilindrina fue demandada hace años por Televisa (Foto: Archivo)

Así que por tal motivo negó que esté enfrentando una nueva batalla legal. ”Entonces no es cierto, no es cierto que haya nada, al menos que yo sepa. A lo mejor tenemos una demanda y ya la gané y no me he dado cuenta”, bromeó.

Por otra parte, María Antonieta de las Nieves descartó que esté atravesando por una mala situación económica derivada de la pandemia de COVID-19, que en México ya ha dejado 26,000 muertos.

“No sé a quién se le ocurre decir. A lo mejor yo no me supe expresar y decir que casi casi me estoy muriendo de hambre. Dios me castigaría al decirles que estoy en la ruina . Entonces no crean eso que me estoy muriendo de hambre. No estoy sufriendo, gracias a Dios estoy muy bien”.

En la misma charla, La Chilindrina habló de su autobiografía titulada Había una vez una niña en una vencidad, que lanzó a la venta en 2015.

La "Chilindrina" trabaja en la actualización de su libro de memorias (Foto: Instagram)

Comentó que su libro llegó hasta la época en que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” murió (en noviembre de 2014), pero en los últimos cinco años ha enfrentado situaciones que desea narrar (como la muerte de su esposo, el año pasado), así que le está agregando un nuevo capítulo a sus memorias, con la idea de volver a lanzar el libro.

La preocupación por su situación económica se derivó de la reciente publicación de un artículo por parte de la revista TV Notas, que compartió una entrevista en donde ella se mostraba preocupada por sus ingresos, luego de más de 80 días sin poder salir de su casa.

Según ese artículo, María Antonieta se encontraba agligida al ver cómo sus ahorros disminuyen día con diá, ya que por ahora no puede realizar presentaciones de El Circo de la Chilindrina, con el que se ha mantenido activa laboralmente en los últimos años.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, aseguró.

En esa charla con la revista, la actriz comentó que si bien ha dado entrevistas para diversos medios de comunicación, no trabaja para alguna empresa en particular e incluso dijo que desde hace más de una década Televisa tiene vetada a La Chilindrina.

