Roberto Palazuelos salió en defensa de Luis Miguel tras criticas por su imagen

Roberto Palazuelos dejó atrás sus diferencias con Luis Miguel para salir en su defensa ante las críticas en redes (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El actor y empresario Roberto Palazuelos salió en defensa del cantante Luis Miguel luego de que recibiera críticas por su apariencia tras ser la imagen de la nueva campaña de publicidad de Uber Eats.

Así fue como lo dijo para el programa Sale el Sol:

Digan lo que quieran de Luis Miguel y lo quieran molestar… a todos nos ha regalado unas canciones increíbles, yo lo único que tengo ahorita para él es agradecimiento

Luis Miguel recibió mensajes que criticaron su aspecto tras aparecer en el nuevo comercial de Uber Eats (Foto: Captura de pantalla)

La aparición de Palazuelos dio de qué hablar pues recientemente se expresó en contra de cómo fue tratado su personaje en la serie autobiográfica de Luis Miguel. Según declaraciones recientes, esto habría causado un distanciamiento entre Luis Miguel y Roberto. Ahora parece que todo ya quedó en el pasado pues así se expresó el actor sobre su amigo:

Yo quiero que le quede claro a la gente que, si en algún momento yo me molesté por lo que los escritores de la serie de Micky dijeron, por cómo me hicieron quedar, eso ya pasó, y mi sentir hacia Micky es de aprecio y de admiración, además tenemos lazos familiares porque los dos somos tíos de Pierrito, porque Pierrito es hijo de Alex, de su hermano y de mi prima, creo que hay un cariño

Roberto Palazuelos no tomó a bien algunos de los aspectos que fueron tratados en la serie de “El Sol”. Para ello ha aprovechado a la red social de Twitter con el fin de expresar su descontento. Palazuelos acusó a los escritores de la serie de ser “muy imprecisos” a la hora de describir la relación que Luis Miguel y él tienen, además dijo que Bobby (quien es el personaje que lo representa) tampoco es realista en relación a como pasaron las cosas.

Palazuelos arremetió contra El Sol y los productores de la serie a los cuales acusó de no ser verídicos en varios segmentos de la historia (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Y es que desde que se estrenó el cuarto episodio de la serie, en donde se cuenta que fue Palazuelos el que informó los coqueteos que tenía Mariana Yazbez con Alejandro Iñárritu, según Roberto, su personaje quedó retratado como un chismoso, cosa que él no hizo. Este fue el primer desencuentro del empresario con la serie de su mejor amigo.

Posteriormente se quejó de su supuesta presencia en la primer boda de la actriz Yuri, por lo que publicó el siguiente mensaje en su red social de Twitter:

Yo no fui a la boda de Yuri,ni tampoco le dije nada a Micki de Marianita. Yo siempre la he admirado y querido a ella

Además el actor reclamó que la serie miente al relacionarlo con una fiesta en el Baby´O en el que supuestamente hizo una fiesta para celebrar su papel en una telenovela. En la serie relatan que en esa reunión ambos discutieron y se pelearon, diciendo que Palazuelos se habría burlado de la desaparición de la madre de Luis Miguel.

Palazuelos llegó a decir que sería capaz de demandar a Luis Miguel por usar su imagen sin su consentimiento (Foto: Especial)

Muchachitas fue en 1991, ahí (en la serie) se supone que yo hago una fiesta en el Baby’O para celebrar Muchachitas, que no es cierto, nunca la hice (...) y Luis Miguel se ríe y me peleó con él y nos insultamos horrible. Nunca pasó, no es cierto

El conflicto llegó a tal punto que Palazuelos amenazó con demandarlo por cómo reflejan su imagen en la serie, así se lo dijo al programa Ventaneando:

Sí me molesto, porque me llegan un chorro de insultos por Twitter, por Instagram y se meten hasta con mi hijo (...) ¿que quiere? ¿echarme de enemigo? Se va a echar el peor enemigo de su vida. Si no me da una disculpa pública en un futuro, va a ser mi enemigo (...)

La serie, en la que aparece el actor Diego Boneta, ha sido tachada de imprecisa a la hora de representar ciertos aspectos clave de la vida de Luis Miguel (Captura de Pantalla: Instagram @diego)

Además refirió que no tenía miedo de demandar a Luis Miguel ni a los productores de la serie por usar su imagen sin su autorización:

Si van a seguir dándole ese tratamiento a la gente, tengan cuidado porque en cualquier momento les van a clavar una demanda. Se protegen con la leyenda ‘esto es de ficción’. No me interesa (...) lo sujeto a proceso y le pido no sé cuántos millones por haber usado mi imagen sin autorización

