Murió a los 80 años el director Joel Schumacher

Joel Schumacher, director de dos películas de “Batman” y otras recordadas producciones como “St Elmo’s Fire” y “The Lost Boys”, murió este lunes a los 80 años en la ciudad de Nueva York tras una larga batalla contra el cáncer, confirmó el sitio TMZ.

Schumacher tomó la dirección de la franquicia cinematográfica de Batman luego de la retirada de Tim Burton. Dirigió “Batman Forever” en 1995, la cual fue protagonizada por Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman, y acumuló más de $300 millones de dólares en ganancias en todo el mundo. Luego estuvo al frente de “Batman & Robin” en 1997, la cual tuvo a George Clooney en el papel del Caballero Oscuro, pero recibió duras críticas.

Otra de sus recordadas obras tuvo lugar en 2004, cuando dirigió la adaptación cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Webber “El fantasma de la ópera”. La producción obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar.

También adaptó dos libros de John Grisham: “The Client” en 1994 y “A Time to Kill” en 1996. Esta última contó con un elenco que incluía a Samuel L.Jackson, Kevin Spacey, Sandra Bullock, Ashley Judd y Matthew McConaughey) . También fue aclamado por películas como “Falling Down” , “8mm” y “Flawless” (1999) con Robert De Niro y Philip Seymour Hoffman.

Nacido en la ciudad de Nueva York, Schumacher estudió moda en Parsons, la New School for Design y el Fashion Institute of Technology. Se movió por el mundo de la alta costura antes de dedicarse al séptimo arte. Después de mudarse a Los Ángeles, aplicó su experiencia en moda para trabajar primero como diseñador de vestuario en televisión y cine en producciones como “Sleeper” (1973) de Woody Allen.

Ya en su rol de director, Schumacher dirigió un par de episodios de “House of Cards” en 2013, y en 2015 produjo la serie “Do Not Disturb: Hotel Horrors”.

