De narcos asesinos hasta corrupción en la FIFA: Quiénes son las dos actrices que acompañan al “Presidente”

Ambas actrices vienen de haber realizado proyectos de gran éxito como "How To Get Away With Murder" y "Narcos" (Foto: Amazon Prime Video)

El llamado FIFA Gate es un caso que se destapó en mayo de 2015 y que involucra sobornos de hasta USD 150 millones en patrocinios, derechos de transmisión e imagen de competencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en Centro y Sudamérica, tales como la Copa América.

Este suceso salpicó a las federaciones continentales asociadas a la FIFA, en especial a la CONMEBOL, Confederación Sudamericana de Fútbol, con especial interés en el estamento chileno y fue el resultado de una profunda investigación de la justicia estadounidense que detectó un entramado de sobornos de derechos televisivos y de marketing entre importantes directivos del fútbol y sus homónimos en ciertos medios de comunicación.

La serie El presidente, estrenada este viernes en la plataforma Amazon Prime consta de 8 capítulos. Dirigida por Natalia Beristain, Gabriel Díaz y Armando Bó, fue grabada en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa y narra la investigación efectuada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) alrededor de Sergio Jadue, el ex dirigente del fútbol chileno involucrado y pieza fundamental en el historial de sobornos y corrupción en el organismo central, interpretado por el actor colombiano Andrés Parra.

El nombre de la serie lo alude, uno de los más poderosos dirigentes del fútbol chileno y latinoamericano, quien se convirtió en testigo protegido, y cuyo testimonio fue clave tras declararse culpable.

Andrés Parra interpreta a Sergio Jadue, pieza clave para la investigación contra la corrupción deportiva (Foto: Amazon Prime Video)

El FIFA Gate arrojó la detención de siete dirigentes y cinco empresarios ante el 56 congreso de la FIFA en Alemania, y culminó con la inhabilitación de Michel Platini, ex presidente de la UEFA, por irregularidades en la designación de Qatar como la serie del Mundial en 2022.

En la trama de El Presidente dos mujeres son clave en el desarrollo de la historia de Sergio Jadue; interpretadas por las actrices Karla Souza y Paulina Gaitán, el papel que desempeñaron en la miniserie fue determinante para contar una historia redonda

Karla Souza: la investigadora especial del Buró Federal de Investigaciones

Debido a que su personaje no está basado en nadie en particular, Karla Souza tuvo la libertad de hacer con él lo que quiso. La mexicana encarna al único personaje totalmente ficticio de la historia, pero cuya trascendencia es notable pues destapa la trama de sobornos que azotó al fútbol de Sudamérica.

Para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso, el personaje fue creado expresamente para darle el tinte detectivesco a la trama que juega a placer con el humor negro y los excesos. Se trata de una representación del trabajo que hizo el Buró al investigar y recolectar testimonios para llevar ante la justicia estadounidense.

Souza regresa a la televisión en español con "El presidente", la serie de Amazon Prime Video sobre el FIFA Gate de 2015 (Foto: Amazon Prime Video)

Conocida por su papel de Laurel Castillo en la serie How To Get Away With Murder, donde interpretó a una estudiante de Derecho penal especializada en casos de asesinato, Souza compartió créditos con Viola Davis. En El presidente la actriz mexicana se puso bajo la dirección de Armando Bó, el cineasta argentino ganador de un premio de la Academia en 2014 por el guion de Birdman, de Alejandro González Iñárritu, y compartió con EFE:

Se sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la investigación o quiénes estuvieron involucrados por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un personaje que tuviera la capacidad de transformarse en diferentes personas, con facilidad para los idiomas y que tuviera elementos masculinos y femeninos

La preparación de Souza para encarnar a una agente de investigación le brindó la oportunidad de desarrollar sus aptitudes actorales al máximo, pues la complejidad de su personaje representó un reto para quien participó en la cinta Nosotros los nobles, de 2013.

La serie emplea a la figura de Sergio Jadue para presentar con una mezcla de realidad y ficción las situaciones que propiciaron que se llevara a cabo una conspiración de sobornos por aproximadamente USD 150 millones dentro de la CONMEBOL.

Karla Souza participó durante 6 temporadas en la serie estadounidense "How To Get Away With Murder", donde se granjeó el reconocimiento del público (Foto: Archivo)

Lisa Harris, el personaje de Souza, indaga e inspecciona a Jadue, quien llegó a la presidencia de la Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile. En su aproximación a él, aparece como Rosario, una camarera venezolana que trabaja en la CONMEBOL de Paraguay, y después se muestra como una agente camaleónica especializada en infiltrarse a través de operaciones encubiertas.

Ella es la que se encarga de crear las condiciones para que caiga el entramado de la corrupción. Se decidió que fuera una mujer, porque hay situaciones en las que solo una mujer en funciones que puede pasar desapercibida podría haberse metido tan profundamente en una organización formada principalmente por hombres

“Ella vive una dualidad muy interesante en su trabajo, pues tiene que lograr todo esto con muy poco presupuesto y con menos apoyo de su jefe del que pensaba. Tanto, que eventualmente es tentada por la corrupción. Fue un papel muy divertido y diferente”, narró.

"Sin embargo, la razón por la que Estados Unidos se interesó en destapar esta red de sobornos y corrupción fue porque ellos también querían parte del pastel. Detrás de la bondad y el moralismo fue porque veían que no estaban tomados en cuenta y querían ser parte de eso”, comentó en videoconferencia.

Paulina Gaitán encarnó a Tata, la esposa del capo colombiano Pablo Escobar en la serie Narcos (@paugaitan)

Del mundo de los capos al imperio del poder futbolístico: Palina Gaitán

En el serial que contó con un equipo de abogados para corroborar el guion de cada episodio también participa Paulina Gaitán interpretando a la esposa de Jadue, María Inés Facuse, conocida como Nené, una mujer ambiciosa y con gran fortaleza que será la pieza clave para que su marido logre sus objetivos.

Gaitán participó en la serie Narcos, donde da vida a Tata, la esposa de Pablo Escobar, capo colombiano interpretado por Warner Moura, por lo que su conexión con las historias crudas, con elementos policíacos y escenas de acción no le son indiferentes. María Inés Facuse cumple en El presidente como el hilo conductor de este drama del balompié:

“Nené es uno de los personajes que más he disfrutado, es una mujer compleja, es un personaje difícil con muchos matices y que fue todo un reto. Creo que los últimos años he venido haciendo personajes de mujeres muy fuertes, pero hay que saber dividirlos para que no se vean iguales, que no parezcan una calca. El acento fue todo un reto, porque fui la última en unirse al elenco y no conocía a nadie en Chile, no tenía amigos de allá, entonces tuve un clase express y aunque estaba muy nerviosa, creo que todo salió increíble”, contó a Vanguardia.

Considerada una pieza fundamental del FIFA Gate, la veredadera Nené hoy vive en Miami, y Paulina decidió no encontrarse con ella sino basarse en diversas entrevistas y en la lectura de libros acerca del caso para lograr la construcción de su personaje.

Para interpretar a la esposa de Sergio Jaude, Paulina Gaitán recurrió a la lectura de varios materiales periodísticos y audiovisuales (Foto: Archivo)

La verdad no me gusta el fútbol nada, respeto mucho el deporte y a la gente que le gusta, pero no es algo con lo que crecí o que me llame la atención. Así que al entrar a este proyecto me tuve que poner a investigar, y en realidad el tema es complejo, entonces al escarbar es duro ver todo lo que te vas encontrando. Al final de cuentas, la realidad siempre supera la ficción. Yo nunca tuve un contacto con Nené, no era algo que me interesara, creo que nosotros somos actores no imitadores, entonces tenemos la licencia de poder crear y usar ciertas cosas para los personaje, todo lo saqué de internet, vi vídeos y con eso trabajé

Al igual que Pualina, Nené posee un carácter fuerte, por lo que el empoderamiento femenino es algo que la actriz disfruta destacar.

“Creo que cada vez hay personajes femeninos más fregones, más completos y creo que antes eran muchos los personajes masculinos los que llevaban el cine y las series, y ahora somos nosotras. Así que creo que es el momento para que aprovechemos el espacio que tenemos para demostrar que talento sobra y que podemos llevar estas historias interesantes y con contenido fuerte”, narró la mexicana.

A mí lo que me gusta mucho de esta serie es que creo que tanto Karla como yo llevamos la historia, el personaje de Sergio termina siendo un títere y es muy interesante conocer esta historia pero desde nuestra perspectiva, desde nosotras, creo que eso es algo que le da un plus a la serie y que invita a la gente a sentirse parte de la trama

El presidente se estrenó este viernes en la plataforma digital y junto a Diablo Guardián, estrenada en 2018, constituye uno de los primeros esfuerzos de la productora por desarrollar productos dirigidos al mercado latinoamericano, que destacan tiene grandes historias por contar y descubrir. Un nicho cultural que confían en poder seguir explorando.

