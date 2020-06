El regreso de “Rubí”: Camila Sodi, Bárbara Mori y las otras actrices que interpretaron a la villana

Camila Sodi y Bárbara Mori en el papel de "Rubí"

Adaptada a la época actual y en un formato de 25 capítulos, Televisa estrena este lunes la nueva versión de Rubí, ahora protagonizada por Camila Sodi.

Desde abril del año pasado se supo que la empresa estaba buscando a la actriz que daría vida a la famosa villana.

Fue a mediados de mayo que se anunció a Camila Sodi como la elegida para protagonizar la nueva versión bajo el proyecto Fábrica de Sueñas, mediante el cual Televisa adaptó varias de sus más famosas historias como Cuna de Lobos y La Usurpadora en un formato de 25 episodios.

En esta nueva versión, la historia será contada de forma no lineal, ya que comenzará con una Rubí mayor y escondida de los espejos.

Será una periodista quien entrevistará al personaje de Sodi para saber su versión de los hechos que comenzaron 20 años atrás.

"Para prepararlo me gusta estudiar mucho, me gusta desglosar el personaje, arquetipos. Es difícil encontrar villanas protagónicas, pero en realidad no la veo como villana porque si empiezo a juzgar a los personajes o a la gente, ya no empatizo”, comentó la actriz acerca de su personaje, en una entrevista con el portal Las Estrellas.

“Es un personaje que busca amor y en realidad esa es la esencia de todos los humanos”, añadió la actriz y cantante.

Además de Sodi, esta nueva versión de Rubí (que se transmitirá a las 9:30 PM) cuenta con José Ron, Rodrigo Guirao, Kimberly Dos Ramos, Lisardo y Mayrín Villanueva (esta última en el papel de la mamá de Rubí).

Camila hizo un homenaje a su tía Thalía al interpretar el tema ¿A quién le importa?, que será la canción de la telenovela.

Las otras Rubí

Yolanda Vargas Dulché creó la historia de “Rubí” en 1963 y se publicó por primera vez en formato de historieta como parte de la revista Clásicos de Lágrimas, Risas y Amor, que era muy popular en la época.

Rubí es una mujer pobre y muy ambiciosa que utiliza su belleza para conseguir lo que quiere sin importar las personas que dañe en el camino, como su mejor amiga y el hombre que ama.

En la televisión mexicana la historia debutó en 1968.

Valentín Pimstein produjo para Telesistema Mexicano (hoy Televisa) la telenovela, basada en la historia original de Yolanda Vargas Dulché. Fue protagonizada por Fanny Cano, quien dio vida a la villana, Antonio Medellín, Carlos Fernández e Irma Lozano. En ese entonces se produjeron 53 capítulos de media hora.

Fanny Cano como "Rubí", en 1968

Vargas Dulché aceptó que su historia fuera adaptada al cine, pues en aquella época la televisión no llegaba a todo el país y además se hacía en blanco y negro.

Así que a todo color se estrenó en 1970 una película en la que Irán Eory interpretó a “Rubí”, quien compartió créditos con Aldo Monti, Carlos Bracho y Alicia Bonet.

Irán Eory en la cinta de 1970, como "Rubí"

En 2004 la historia volvió a la televisión mexicana. Entre mayo y octubre de ese año se transmitieron los 115 episodios en los que Bárbara Mori lució su belleza y su capacidad actoral para interpretar a la villana protagonista de la historia.

Los galanes de Mori en aquella producción fueron Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, mientras que Jacqueline Bracamontes dio vida a la amiga de “Rubí” que termina siendo traicionada por la villana.

Bárbara Mori saltó a la fama como "Rubí" en 2004

Aunque Camila Sodi dudaba en aceptar el papel, después de hablar con Bárbara Mori sobre lo que significó dar vida a Rubí, dijo “sí” al proyecto.

Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli (Foto: Televisa)

