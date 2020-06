“Me tiene bloqueada”: Ninel Conde acusó a Giovanni Medina de impedirle hablar con su hijo y él respondió

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

La guerra de declaraciones entre Ninel Conde y Giovanni Medina parece no tener fin. La ex pareja se enfrentó en esta ocasión por aclarar el paradero del hijo de ambos y por los avances que tiene la denuncia presentada por la actriz en contra del empresario.

Este nuevo episodio en la batalla por la custodia legal de Emmanuel comenzó cuando la famosa mexicana se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en este lugar declaró que no conoce el paradero de su hijo y que su ex pareja no le responde las llamadas porque la tiene bloqueada.

Tras el testimonio de Ninel, el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, contactó a Giovanni Medina, quien mostró el desarrollo del menor de edad y desmintió a la mamá de su hijo.

“Estamos aquí en la casa... igual y se le acabaron los trucos publicitarios y quiere salir más en la tele”, respondió a los cuestionamientos de la conductora Vanessa Claudio.

(Foto: captura de pantalla del Instagram de Suelta la Sopa)

Medina señaló que Ninel Conde ha tenido la oportunidad de hablar con el menor de edad en cuatro ocasiones en estos dos meses.

“Ella tiene por derecho videollamadas de 07:00 a 07:20 o hasta que el niño lo permita, y así se ha hecho las cuatro veces que ella ha llamado. Ha hablado cuatro o cinco veces en dos meses, pero siempre se le contesta”, señaló.

El empresario se pronunció por los videos que la también conocida como “Bombón asesino” difundió de una conversación con Emmanuel: “Mi hijo tiene derecho a una vida privada y que se viola, se vulnera con la exposición que le da su mamá, pero mi hijo tenía dos años ahí y era mucho más fácil manipularlo estando ahí... es una falta de respeto para mi hijo”.

“Yo no quiero que mi hijo tenga una relación como la que ella tiene con su hija, por eso intervengo tanto y aunque se le inculca amor por su mamá, respeto por su mamá, pero también la prioridad es nuestro hijo”, señaló.

Giovanni Medina agregó que su hijo ha sufrido daños porque su madre “se iba a hacer una obra de teatro” y lo dejaba al cuidado de terceras personas.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

Conde también fue contactada por la emisión y dio más detalles sobre la denuncia que presentó ante las autoridades capitalinas. Mencionó que presentó testigos, diferentes tipos de pruebas, como audios, escritas y correos electrónicos.

La artista aseguró que integrantes del Juzgado 36 comprobaron que no estaba en su casa de la CDMX: “Lo fueron a buscar (las autoridades) en la mañana a su domicilio, junto con mi abogado para notificarle, pero este señor tramposo y mentiroso dijo que no estaba, incluso no estaba su camioneta y el policía alegaba que había salido de viaje”.

Ninel Conde detalló que ya fueron eliminadas las medidas que el juez de Cuajimalpa emitió en su contra y agregó que el Ministerio Público que las dictó ya fue destituido por corrupción.

Agregó que no ha podido hablar con el niño: “Tiene más de una semana que no me lo comunica el señor, incluso un par de días me bloqueó y no me dejó hablar”.

La relación entre la famosa y el empresario siempre ha sido complicada, pero este año los conflictos se recrudecieron por conseguir la custodia legal del hijo de ambos, Emmanuel.

Ninel Conde (Foto: Instagram@ninelconde)

Desde hace casi tres meses Giovanni Medina impidió que Ninel se reuniera con su hijo menor, por lo que ésta no dudó en recurrir al presidente de México, Andres Manuel López Obrador, para solicitar su intervención.

“Vengo no como Ninel Conde sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, explicó la actriz afuera del edificio que es el escenario de las conferencias matutinas de López Obrador.

Durante estos últimos meses, la actriz y cantante ha documentado el calvario que ha sufrido ante las autoridades mexicanas, quienes incluso dictaron una restricción para que no se acerque al menor de edad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Mi papá no quiere que te marque”: la desgarradora confesión que recibió Ninel Conde de su hijo

Una luz de esperanza para Ninel Conde: obtuvo un amparo para poder volver a ver a su hijo

Tras pedir ayuda a López Obrador, Ninel Conde tuvo una breve y dolorosa llamada con su hijo Emmanuel