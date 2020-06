Paramount retiró un show que glorificaba policías tras las protestas que se desataron en EEUU

El reality show de seguía a policías verdaderos (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Las protestas en contra de la brutalidad policíaca y el racismo han desatado una oleada de cambios y despidos en la industria de la televisión y de las películas. Ahora, Paramount Network anunció que canceló uno de sus reality shows: “Cops”.

La televisora, la cual está bajo la dirección del conglomerado multinacional ViacomCBS, había suspendido la emisión de cualquier episodio después de las manifestaciones que se desataron a nivel nacional.

Antes de los eventos desatados por el asesinato de George Floyd, la emisora tenía planeado estrenar la temporada número 33 el pasado lunes, sin embargo desde el 1 de junio, ninguno de sus episodios ha salido al aire.

“‘Cops’ no está en la red de Paramount y no tenemos planes actuales o futuros para que regrese”, dijo un portavoz de la red de acuerdo a el portal de The Hollywood Reporter (THR).

Las protestas han fomentado cambios en muchas industrias (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Por lo pronto episodios en repetición pueden ser vistos a través de la televisora WGN America, así como el servicio de streaming propiedad de ViacomCBS, Pluto TV. No obstante, el contrato con WGN America expirará a finales de junio y no planean renovarlo, de acuerdo con una fuente de THR. Pero el Pluto TV seguirá activo.

De acuerdo con el portal, el show nacido en 1989 ha sido muy criticado a lo largo de los años debido a la representación de sospechosos y las tácticas policiales. De acuerdo a algunos detalles dados por el podcast llamado “Running From Cops” (Huyendo de los policías), estos detallaron cómo algunas veces los oficiales obligaban a la gente a firmar documentos que permitían que el show pudiera salir al aire; en otros casos el equipo de filmación también cargaba armas y ayudaba a la policía.

Fue la semana pasada cuando Paramount Network, así como A&E anunciaron que retirarían “Cops” y “Live PD” respectivamente de sus calendarios, en respuesta a las manifestaciones.

A&E reemplazó su programación con “Live Rescue”, un reality show que sigue a equipos de rescate y a equipos del departamento de bomberos.

Esta es la tercera semana consecutiva de protestas (Foto: REUTERS/Jonathan Drake)

“Por respeto a las familias de George Floyd y otros que han perdido la vida, en consulta con los departamentos que seguimos, y en consideración a la seguridad de todos los involucrados, hemos tomado la decisión de no transmitir ‘Live PD’ este fin de semana”, dijo A&E en un comunicado.

“Live PD” es uno de los shows más vistos en su respectivo canal llegando hasta a 2 millones de televidentes por un episodio de tres horas. De acuerdo con THR, la emisora recientemente había ordenado más de 160 episodios de la serie.

Hace unos días la televisora Lifetime anunció que había cortado lazos profesionales con la coreógrafa Abby Lee Miller, famosa por el reality show, “Dance Moms”. La cadena explicó que canceló su proyecto “Abby’s Virtual Dance-Off”, una serie de competencias, el cual se anunció el abril. Aunado a esto, si el reality antes mencionado es renovado para una novena temporada, Lee Miller no regresará.

Las protestas se desataron después del asesinato de George Floyd (Foto: EFE/Justin Lane)

Todo comenzó después de que Adriana Smith, una de las madres que participó en la octava temporada, revelara su experiencia con la coreógrafa.

“No podría pensar en un día más perfecto para abordar mi experiencia con Abby Lee Miller. Una declaración de ella que se me quedó en la cabeza hasta el día de hoy durante mi tiempo en DMS8 es: ‘Sé que creciste en barrio con solo una caja de 8 crayones, pero crecí en el Country Club con una caja de 64 - no seas estúpida’. ¡Esto me muestra que piensas que eres mejor que yo y que estás en un rango más alto que yo!”, compartió Smith en respuesta al Lee Miller.

Aunado a esto, Camille Bridges, otra de las mamas reveló a E! News que Miller impulsó estereotipos y trató de hacer pasar a su hija como una de “las pobres y que necesitaba una beca”.

