“Nunca voy a perdonar que me hayas engañado con mi madre”: Frida Sofía habría enfrentado a su ex novio en el nuevo programa de Bozzo

Semanas después de que enfrentaran una nueva guerra de declaraciones, Frida Sofía reabrió la herida por la separación de su madre al enfrentar a su ex, Christian Estrada, en un programa de televisión.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, la hija de Alejandra Guzmán fue la madrina del programa con el que Bozzo regresará a Televisa, Laura Sin Censura.

En su columna de El Heraldo de México, Kaffie reveló algunos detalles del tenso encuentro entre Frida Sofía y Christian Estrada, a quien ha señalado desde el año pasado por tener una relación más que amistosa con Alejandra Guzmán.

De hecho, según Frida, la relación entre Guzmán y Christian provocó que ella se alejara de su madre y aun más después de que sabían que ella decidió abortar al bebé que esperaba con Estrada.

Estrada lamentó que Frida hubiera abortado (IG: estradac11)

“Ya se grabó el primer programa de Laura Sin Censura, y sus primeros convidados fueron Frida Sofía y su exmarido Christian Estrada. Sí, la hija de Alejandra Guzmán es la madrina del nuevo programa, de conflictos de parejas”, escribió Kaffie.

“La nieta de doña Silvia Pinal, me cuentan personas que presenciaron la grabación, encaró sin vacilaciones al que fue su esposo. ‘Nunca voy a perdonarte que me hayas engañado con mi madre, ¡maldito!’, fue una de las recriminaciones que le hizo. Laura Bozzo consiguió lo que otros programas venían codiciando: encarar a Frida Sofía y Christian. Si nada modifica lo planificado Laura Sin Censura saldrá al aire el próximo 29 de junio”, añadió Kaffie, quien se refirió a la ex pareja como esposos, aunque ellos siempre manejaron que fueron solo novios.

Se trataría de la reaparición pública de Frida Sofía, luego de unas semanas de calma.

Y es que a inicios de mayo la hija de Alejandra Guzmán realizó varias declaraciones en contra de su madre.

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

Dijo por ejemplo que Guzmán seguía consumiendo drogas y que cuando era niña la invitó a drogarse con ella.

Guzmán respondió con un video en el que lamentó lo dicho por su hija y dejó en claro que jamás tuvo algo qué ver con su ex novio. “No me acostaría con alguien que ha estado con mi hija”, señaló la intérprete.

Karla Panini y Américo Garza

Hasta ahora no hay mucha información oficial sobre el programa de Bozzo, producido por Magda Rodríguez.

Lo único que la productora aseguró en una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer es que todos los casos serán reales.

Esta semana, Kaffie también aseguró que otros de los invitados a la emisión de Televisa serán nada menos que Karla Panini y Américo Garza, la polémica pareja que se encuentra bajo una ola de acusaciones de hace un par de meses.

Al parecer, Karla Panini y Américo Garza también hablarán en Televisa

“Karla Panini y Américo Garza, ¡próximamente en Televisa!”, señaló el titular de su columna.

“La polémica pareja dará una reveladora entrevista que la televisora de San Ángel va a transmitir en un horario estelar”, añadió en la presentación de su texto.

"Los controvertidos Américo Garza y Karla Panini aparecerán en la pantalla de la televisora más importante de este país. Sí, el matrimonio formado por aquel picaflor y la integrante del desaparecido dueto de comediantas Las Lavanderas van a ser los primeros invitados del nuevo programa, de conflictos de pareja”, escribió el periodista. “Laura Bozzo promete que no será una entrevista a modo. La charla que sostendrán ella y los ya mencionados va a transmitirse en horario principal”.

