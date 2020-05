“Ella y yo sabemos lo que pasó”: Christian Estrada, el ex de Frida Sofía, volvió a hablar sobre Alejandra Guzmán

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

Christian Estrada, el joven involucrado en el distanciamiento entre Frida Sofía y la cantante Alejandra Guzmán, reaccionó al reciente desencuentro entre ambas y reveló si tuvo un romance o no con la intérprete.

Frida Sofía abrió fuego de nueva cuenta contra su madre la semana pasada cuando aseguró que Guzmán sigue consumiendo drogas.

“Se mete de todo”, dijo a sus seguidores a través de Instagram stories y además se lanzó contra los mánagers de su madre, Guillermo Carvaljal y Cinthia Velarde, a quienes acusó de “ratas” (ladrones) y de tratar de hacerle daño.

Pero el video de Frida también tocó temas sensibles como el de su aborto, al cual se sometió- según ella, por que no podía soportar la cercanía que existía entre su madre y Christian Estrada, el padre del bebé que esperaba.

Frida Sofía volvió a lanzarse contra su madre (IG: ifridag)

“Me duele mucho haber abortado y lo digo, aunque le cuesta a mucha gente escucharlo, imaginen lo que me cuesta haber pasado por eso. Siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida”, expresó.

Christian Estrada decidió hablar ante la nueva polémica y en una entrevista para la revista Tv y Novelas habló de las razones que lo llevaron a distanciarse de Frida Sofía, de los excesos de la joven, de cómo se enteró que ella había abortado y también de su cercanía con Alejandra Guzmán.

Gracias a sus hermanos, que son diseñadores, conoció a la cantante y poco después le presentaron a Frida Sofía, con quien tuvo un romance de algunos meses.

Era diferente, te puedo decir que a la Frida de ahorita la desconozco. Era una joven contenta, alegre… Vivimos como tres o cuatro meses seguidos, una relación padre, llena de risas y viajes; <mark class="hl_yellow"><b>me enamoré de ella, pero después empecé a darme cuenta de quién era realmente.</b></mark>

Christian Estrada habló sobre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Reconoció que era una relación seria y veía futuro con ella. Incluso convivía en familia con la cantante."Le agarré mucho cariño a Alejandra Guzmán como suegra, e hice todo lo posible porque ella estuviera feliz y demostrarle el caballero que era con su hija"

El joven aceptó que le llevó mariachis a la cantante en su cumpleaños como forma de mostrarle su cariño y cuando le preguntaron si tuvo una relación con Guzmán respondió:

<mark class="hl_yellow"><b>“Ella y yo sabemos lo que pasó, y la respeto como mujer que es”</b></mark>

Acerca del aborto

Según Estrada, si bien tanto él como Frida estaban enamorados y querían formar una familia, lo cierto fue que no planearon tener un hijo “con toda certeza”.

Christian Estrada, aceptó que sí le llevó mariachis a Alejandra Guzmán

“A la primera que lo intentamos se dio el embarazo y eso fue a pesar de todos los medicamentos que tomaba y los problemas que tenía; fue un verdadero milagro”

Frida y Christian ya estaban enterados cuando él se enteró del embarazo, pero la noticia lo ilusionó y viajó a verla: Sin embargo, fue en ese momento cuando ella le informó del aborto.

“En ese momento decidí alejarme de ella, para mí era algo imperdonable. El embarazo de una mujer es una bendición”

Estrada lamentó que Frida hubiera abortado (IG: estradac11)

Estrada aseguró que Frida usa como excusa la supuesta relación que él habría tenido con Guzmán para abortar.

<mark class="hl_yellow"><b>“Ella lo decidió. Dice como excusa que me acosté con su mamá </b></mark>o que era mal padre, yo siempre estuve ahí, y ahora se arrepiente del aborto, pero es porque sabe que siempre estuve ahí y fui un caballero con ella. Sigue con la conciencia de que estuvo mal lo que hizo”

La ruptura con Frida

Las revelaciones de Christian Estrada no pararon ahí, pues contó que terminó con Frida porque “empecé a ver cosas que no me gustaban, tomaba medicamentos y eso la convertía en otra persona . Eso sumado a todo; yo siempre la quise ayudar y apoyar, lo sabe, le ofrecí ir a terapia y ayuda profesional, pero no se prestaba, y cuando una persona no se presta a que la ayuden, es mejor alejarte”.

Christian espera que Alejandra y Frida Sofía se reconcilien (Foto: Telemundo / Instagram)

Sin dudarlo, Estrada dijo que se habría hecho cargo del bebé que Frida Sofía esperaba.

<mark class="hl_yellow"><b>“Yo me enamoré de Frida Sofía, no de la hija de Alejandra Guzmán</b></mark>. Para mí fue un shock, y es algo con lo que voy a vivir siempre, porque me quitaron el sueño de ser papá. Me sigue doliendo, no te voy a mentir, yo lo pude haber criado”.

Estrada lamenta que madre e hija estén distanciadas, pero no quiere volver a tener contacto con Frida, pese a que ella lo ha buscado. Lo único que desea es que la gente deje de buscar culpables.

