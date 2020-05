La terrible enfermedad que el estrés y la angustia causaron a Yadhira Carrillo

Fue diagnosticada con el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo(Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

El estrés y la angustia ya le están pasando factura a la actriz Yadhira Carrillo, quien fue diagnosticada con el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar los sonidos.

La también empresaria confesó que hace unos días comenzó con los problemas en el oído, donde actualmente sólo percibe el 10% de los sonidos que la rodean.

“Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”, informó la famosa mexicana en entrevista con Ventaneando.

Indicó que este tipo de padecimientos son originados por las cargas de estrés y angustia, tensiones a las que ha estado sometida desde que su esposo fue detenido en julio del año pasado por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Carrillo mencionó que diario recibe su medicación para que en unas semanas pueda recuperar su capacidad auditiva, aunque no explicó si tendrá algún tipo de secuelas.

“Vamos a ver si en dos meses podemos recuperarlo, entonces me dan medicamento para dormir en la mañana, tarde y noche, muy poquito. Lo que quiere el doctor es que esté muy tranquila para que pueda bajar el estrés y poder recuperarlo”, precisó antes de ingresar a visitar a su esposo Juan Collado en Reclusorio Norte, el pasado fin de semana.

La actriz se dio cuenta de su padecimiento cuando presentó síntomas como vértigo y vómito, por lo que no dudó en recurrir a un especialista que le practicó una audiometría, con lo que detectaron que sólo escucha en un 10%.

Confío en que recobrará la luz y pronto su situación cambiará: “Todo se recupera, con mucha fe y comiendo muy bien y estando tranquilo no pasa nada. Nada pasa. Nada malo pasa”.

Yadhira Carrillo prefirió no hablar más de su relación con la también actriz, Leticia Calderón, ex esposa de Juan Collado. (foto: ig yadhiracarrillo)

Durante su encuentro con los medios, Yadhira Carrillo prefirió no hablar más de su relación con la también actriz, Leticia Calderón, ex esposa de Juan Collado.

“No es mi tema, no es mi gente, no es mi vida, no me corresponde, por respeto no debo ni tomar partido ni comentar”, dijo contundente al referirse a los dimes y diretes que en los últimos días ha protagonizado al lado de la ex pareja de su marido.

Aunque optó por mantenerse al margen, sí aprovechó para enviar un mensaje general y el cual calificó como ley de vida: “El de arriba no perdona a aquellas personas que hayan hecho daño a propósito, hay que tener temor de Dios, respetar a Dios, Dios nos pone en nuestro lugar a lo largo de nuestra vida a todos los seres humanos cuando hacemos el mal”.

Qué es la hipoacusia súbita

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que es un trastorno que afecta por lo menos a tres frecuencias audiométricas consecutivas y se desarrolla en un periodo menor o igual a 72 horas. La recuperación ocurre en un 65% a 66 %.

El organismo médico explicó que le ha sido diagnosticada a niños y adultos que padecen infecciones en oído, nariz y garganta.

Los especialistas utilizan diversos tratamientos, como sustancias vasoactivas hemodilucionales, vasodilatadores, ginko biloba, diuréticos, histamina, procaína, heparina, papaverina, expansores de plasma, agentes antivirales sistémicos, inhalación de carbógeno, oxígeno hiperbárico, ozonoterapia, bloqueadores de canales de calcio, vitaminas, minerales, antivirales, anticoagulantes y esteroides, así como terapias alternativas.

El doctor Eulalio Vivar Acevedo, adscrito al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicó que en los pacientes se inicia un procedimiento para desinflamar el oído por medio de medicamentos tipo esteroide o antiviral, con lo que se evitan las secuelas que pueden provocar sordera permanente.

En algunos pacientes se les ofrece la terapia intratempánica, que consiste en inyectar el esteroide directamente en el oído medio, a fin de desinflamar las células y se recupere la audición.

