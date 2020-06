“Quiero ir al reclusorio”: Julio Iglesias pidió a Yadhira Carrillo que lo ayude a visitar a Juan Collado

Yadhira Carrillo dejó abierta la posibilidad para que Julio Iglesias ofrezca un espectáculo dentro de la cárcel (Foto: Especial)

La amistad entre el cantante Julio Iglesias y el abogado Juan Collado es tan sólida que el artista español se preocupa por el estado de salud del esposo de Yadhira Carrillo e incluso lo ha querido visitar en el Reclusorio Norte, donde se encuentra preso desde el año pasado.

La actriz reveló durante su última visita al centro penitenciario de la Ciudad de México, que Iglesias se encuentra al pendiente del proceso que se le persigue a Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos, él y su esposa, todo el tiempo. Son como nuestros hermanos de alma, no se despega un sólo segundo”, declaró en entrevista con los medios de comunicación.

La famosa mexicana destacó que Julio Iglesias ha querido visitar la Ciudad de México para reunirse con el abogado reconocido por representar a políticos como el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto o al ex líder del Sindicato de Trabajadores de Pemex, Carlos Romero Deschamps.

Iglesias se encuentra al pendiente del proceso que se le persigue a Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada. (Foto: Instagram)

“Desde el principio me dijo ‘yo quiero ir al reclusorio a verlo, investígame, por favor, para saber si puedo pasar'. Pero si viene Julio se va a revolucionar allá adentro porque lo aman, lo aman, eso fue lo que pasó, pero él está todos los días”, mencionó.

Carrillo recordó que Julio Iglesias no hace más que destacar el lado más humano de su esposo, porque lo conocen perfectamente. “Pero Juan es un caballero”, “Pero Juan es un señor tan trabajador”, mencionó la protagonista de varias telenovelas mexicanas.

“Son como hermanos, se idolatran, se conocen muy bien”, sentenció.

Yadhira Carrillo dejó abierta la posibilidad para que Julio Iglesias ofrezca un espectáculo dentro de la cárcel: “Él lo haría encantado de la vida, está esperando la oportunidad para poder (asistir al Reclusorio Norte), siempre quiere dar a todos”.

En este encuentro con la prensa, la actriz mencionó que desde hace un año ha tenido que encontrar fuerza diariamente para darle esperanza a su esposo y a su familia.

“Día a día, sólo por hoy, todos los días pensar hoy, hoy, hoy , tengo que ser fuerte y darle fortaleza a él, a la familia. No te puedes quebrar, te tienes que levantar y estar todos los días, aprender a llevarlo con humildad y ofrecerlo para crecer, ofrecerlo a Dios aunque sea injusto lo que estás viviendo”, concluyó.

Mar Collado, hija de Juan Collado, llama tío a Julio Iglesias.

Fue hace un año cuando el cantante español asistió a la boda de Mar Collado, hija de Juan Collado. Durante este evento social, Julio Iglesias compartió mesa con Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, y hasta sorprendió a los invitados por interpretar el tema “Hey” a los novios.

Tras el enlace matrimonial surgieron varias fotografías que demuestran la gran hermandad que hay entre el abogado y el artista, e incluso en una de ellas Mar Collado llama tío a Iglesias.

A la boda de la hija de Juan Collado también asistieron el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; su predecesor, Eruviel Ávila; el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; el ex senador Diego Fernández de Cevallos; el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda.

El también conocido como “El abogado del poder” fue detenido unos meses después por elementos de la Fiscalía General de la República en un restaurante de la Ciudad de México.

