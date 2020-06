″¿Yo soy la del apagón cerebral?”: Eiza González se defendió de los ataques por cuestionar a AMLO sobre el caso Giovanni

Eiza González sostuvo sus cuestionamientos a López Obrador y Alfaro (IG: eizagonzalez)

La actriz Eiza González se defendió de los ataques que recibió en Twitter luego de cuestionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca del caso Giovanni.

“La gente que me escribe esto, o al revés ¿no sabe abrir una cuenta de Twitter para leer los otros tuits? ¿Yo soy la del apagón cerebral? Uno está arriba del otro. Para el presidente y para Alfaro. Uno tras el otro”, escribió la actriz.

La defensa de Eiza tras las críticas que recibió

Eiza respondió a un usuario de la red que le preguntó si le daban apagones cerebrales por el reclamo.

Y es que el lunes en la madrugada, Eiza escribió un mensaje dirigido al mandatario, en relación con el caso del joven asesinado en Jalisco a manos de policías municipales.

“¿Y Giovanni? ¿Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió? @lopezobrador_”, cuestionó Eiza al presidente de México.

El reclamo de Eiza González

De inmediato su tuit se llenó de mensajes de gente que le indicaba que el reclamo tenía que ir dirigido más bien al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Exiges desde tu comodidad al responsable equivocado. Parece que el silicón te lo metieron en el cerebro y no dónde debe ir”, decía una de las duras respuestas contra Eiza.

“Pregúntale a Alfaro, fue en su estado y fue su policía”, “Mija, eso no fue cosa de AMLO, el reclamo debería ser para Enrique Alfaro”, se leía en otros comentarios.

Algunos de los comentarios que recibió su publicación

“La pobre se sube al reclamo sin tener idea de lo que pasa”, “Gracias por quererte subir al barco, lástima que lo haces después de que @EnriqueAlfaroR ordenara levantar civiles para dispersar manifestaciones, pero entiendo que no tienes el contexto y ni te importa tenerlo”, “Tanta anestesia de tantas cirugías plásticas le han a afectado su proceso neurológico a la estrella de Hollywood”, “La belleza no es todo, pensar un poco no hace daño”, decían otros de los despiadados mensajes contra la actriz.

Eiza en efecto también cuestionó a Alfaro. El problema fue que como lo arrobó al inicio del mensaje dicho tuit no aparece en la primera pestaña de su red social, sino que para leerlo hay que dar click en la parte que dice "Tweets y respuestas".

"@EnriqueAlfaroR Seguimos sin saber de su familia. #JUSTICIAPARAGIOVANNI ¿DÓNDE ESTÁ SU FAMILIA?", escribió Eiza.

El tuit de Eiza dirigido a Alfaro

En otro tuit, la actriz comentó:

“Leamos juntos. Tuit para el señor Enrique Alfaro, tuit para el señor Presidente. Además ¿por qué se pelean por a quién le responde, cuando lo importante es tener una respuesta?. Podría haber sido ustedes y sus familias. Agarren el ped*. No porque sean pro AMLO la policía los protege”.

“Cuando un tema escala a nivel nacional como tal, no solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno ¿y por qué no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. ¿No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante”, añadió Eiza sobre el tema.

Otra crítica

Ya hace algunas semanas Eiza había sido blanco de ataques por criticar al gobierno de López Obrador.

“Qué vergüenza nuestra presidencia. La ignorancia es vida. Si con ese video de López Obrador no les queda claro que él se vendió como el presidente ‘de la gente’ y aquí está incitado a la gente a correr riesgos de salud con tal de que salgan y gasten”, escribió en la red social luego de que AMLO apareciera en un video invitando a la gente a seguir saliendo de sus casas.

En aquella ocasión también usó su red social para defenderse de los comentarios que estaba recibiendo.

“¿Tiene mucha lógica atacar a alguien, porque se preocupa por los demás? ¿Por preocuparse por la salud de la gente necesitada? ¿por su bienestar? ¿por mencionar que su gobierno los proteja? Ah, claro, llamémoslas prostitutas o imbéciles por mencionar conciencia social. Bravo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¿Y Giovanni?”: el reclamo de Eiza González a López Obrador por el que fue criticada

La implacable defensa de Eiza González: así reaccionó tras ser atacada por criticar a López Obrador