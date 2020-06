Viajar en plena pandemia y una exótica mascota: Maluma está en el centro de la polémica

Señalan que el cantante habría soclicitado un permiso especial para trasladarse a Miami (Foto: Instagram @Maluma)

El cantante de reggaetón Maluma compartió imágenes de cómo está pasando la cuarentena en su enorme casa de Antioquía, en Colombia, y como con cada aparición en sus redes sociales, el intérprete generó múltiples comentarios entre sus seguidores.

Juan Luis Londoño Arias, su nombre real, dejó ver que su familia posee un lugar muy importante en su vida; y para pasar el periodo de aislamiento, se llevó consigo a su madre y a su abuelo, con quien mostró sus dotes de barbero.

En días pasados, el cantante de Felices los cuatro compartió una imagen a través de sus instastories donde presume su piscina y los momentos de relajación que vive en su propiedad, pero lo que más llamó la atención es un animal exótico que aparece a cuadro.

Maluma comparte este periodo con su madre y su abuelo (Foto: Instagram @Maluma)

En un costado de la alberca se aprecia una enorme iguana, story que el cantante acompañó con el texto “We have some company / Tenemos alguna compañía”.

No es la primera vez que el colombiano muestra su fascinación por los animales peculiares, pues el año pasado presentó en redes a Juanita del Mar, su burrita bebé a la que mantiene en su propio establo. “Aquí con ‘Juanita Del Mar’, la nueva bebé de la casa. Medallo me luce”, escribió al pie de la imagen.

También se sabe que el cantante de GPS posee un caballo de exhibición y cuatro perros, con quienes también pasa su aislamiento.

La iguana que acompaña a Maluma en casa (Foto: Instagram @Maluma)

Cambio de locación en plena pandemia

Debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa gran parte del mundo, decenas de aeropuertos han tenido que cesar operaciones dejando a muchas personas sin poder viajar entre países.

Este sábado, el presentador del programa La red, del canal Caracol, Carlos Vargas, comentó que Maluma ya no se encontraba en suelo colombiano, ya que habría salido del país a bordo de su avión privado con rumbo a Estados Unidos, por lo que su compañera Mary Méndez preguntó de manera irónica que si ya habían abierto los aeropuertos y ella no se había enterado.

Antes de que se vayan contra el pobre Maluma, resulta que él se fue para Miami, pero para él poderse ir tuvo que haber pedido un permiso a la Aerocivil, que fue otorgado y se fue

Maluma y su burra Juanita del Mar, una de las mascotas del colombiano (Foto: Instagram @Maluma)

El conductor agregó que la única condición que le impusieron al exponente del género urbano es que sí podía salir del país, pero que su avión no podía regresar. “Si Colombia no deja entrar aviones, vaya a saber dónde lo va a dejar”.

En respuesta, muchos usuarios en redes sociales criticaron lo sucedido con el cantante, puesto que, así tuviera los permisos necesarios por parte de las autoridades colombianas, habría violado las normas internacionales de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

“¿Por qué aviones privados como el de Maluma aterrizan y despegan constantemente de Rio negro? En mayo estaba en Miami, llegó a comienzo de semana y despegó hoy, ¿con qué destino? Si estamos en cuarentena y con los aeropuertos cerrados, quién salió en el avión de Maluma hoy a medio día y cuándo llegó la aeronave, ya que esa aeronave en mayo estaba en Miami” tuiteó a la cuenta oficial del aeropuerto de Medellín un usuario que cuestionó los privilegios del cantante.

El cantante habría viajado a bordo de su nave particular con rumbo a Florida (Foto: Instagram @Maluma)

Sin embargo, y sin pronunciarse frontalmente al respecto, Maluma ha publicado en sus instastories que él sigue en su casa de Colombia respetando la cuarentena, donde prepara sorpresas musicales para sus fanáticos; pero llamó la atención que, aunque no ha declarado nada, publicó una imagen usando como ubicación Miami, Florida, alimentando así los rumores de su geolocalización.

El viernes pasado, el cantante, quien pronto debutará en el cine estadounidense al lado de Jennifer Lopez, compartió su sentir y dijo estar desesperado y harto de este periodo de aislamiento que no le permite viajar ni desarrollar su carrera: “F#%€£ coronavirus I want to go back on tour now / Quiero volver a los escenarios ya”, escribió al pie de una imagen donde aparece levantando el dedo medio.

