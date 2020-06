“El público manda”: Horacio Villalobos ya se integró a “Venga la alegría”

El presentador Horacio Villalobos ya se integró al programa Venga la alegría.

“Horacitu” fue recibido por sus compañeros en el programa matutino de TV Azteca entre aplausos.

El domingo por la noche, Villalobos ya había informado en su cuenta de Twitter que este lunes se integraría de manera oficial al programa, en el que estuvo como conductor invitado hace algunas semanas y al que, en un primer momento, se dijo que se incorporaría a partir del lunes 15 de junio.

“Gracias, feliz de ser parte de esta familia maravillosa que es Venga la alegría”, dijo luego de la cálida bienvenida que le dieron sus compañeros, entre quienes estuvieron Patricio Borghetti, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Laura G y Brandon Peniche.

“Además ya los conocí, entonces es como regresar. Soy el hijo pródigo”, añadió “Horacitu”.

El presentador comentó con Sepúlveda que fueron los seguidores del programa quienes pidieron que se integrara.

Con su habitual sentido del humor, Villalobos señaló:

El público manda. En mi vida me había pasado, siempre pedían que me quitaran, ahora pidieron que me quedara