Los hijos de Juan Collado no lo extrañan: así contradijo Leticia Calderón a Yadhira Carrillo

La actriz Leticia Calderón contradijo de nueva cuenta a Yadhira Carrillo respecto de unas declaraciones que dio acerca de sus hijos y Juan Collado, el padre de los niños que actualmente está en prisión.

En una de las tantas visitas que Carrillo ha hecho a su esposo, preso en el Reclusorio Norte de la capital mexicana, aseguró que el abogado extrañaba mucho a Carlo y Luciano porque tenían una relación cercana.

“Los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños”, aseguró Carrillo.

En su momento, Leticia Calderón estalló con furia a esas declaraciones, pues dijo sentirse molesta por el hecho de que "otras personas inventen".

“Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”.

Aquellas declaraciones de Carrillo recobraron fuerza en una reciente entrevista que Calderón dio al programa Suelta la Sopa.

Tomando en cuenta que, según Carrillo, el abogado extraña mucho a sus hijos porque convivían constantemente, le preguntaron a Calderón si sus hijos extrañaban a su padre, a lo que la actriz respondió de manera muy directa:

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”.

Calderón abundó en su explicación y dijo que sus hijos nunca se han ido de vacaciones con su papá ni han pasado una sola Navidad completa con él. “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

Explicó que al principio le dolía la actitud del papá de sus hijos, pues ella creció con una figura paterna muy presente, pero por esa misma razón a sus hijos no les duele la ausencia de Collado, pues nunca convivió tanto con ellos.

Reconoció que este año ha sido difícil para la gente cercana a Collado, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“No fue fácil la noticia y es el papá de mis hijos y, por supuesto, me duele muchísimo y siempre le dedico un pensamiento, siempre. Siempre platico con mis hijos y ahorita que los tengo todos los días y a todas horas, de una u otra manera tocamos el tema. Les hablo con la verdad siempre. Por supuesto que nos ha afectado emocionalmente, económicamente, en muchos sentidos”.

En alguna ocasión Carrillo dio a entender que llevaba una buena relación con Leticia, pero la actriz tiene otra versión.

“Con todo el respeto y con toda la verdad lo digo, no somos amigas. A lo mejor en otra vida, en este momento las circunstancias no lo dan, digo, tampoco somos enemigas. Es que a veces las personas dicen que es blanco o negro. Si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie”, explicó hace algunos meses.

A principios de mayo le preguntaron a Yadhira qué opinaba de las declaraciones de Calderón en el sentido de que Juan Collado nunca fue una figura paterna para sus hijos, a lo que respondió:

“Yo lo único que les puedo decir es que Dios es tan grande que Dios pone en su lugar a cada persona en el momento justo. No tengo absolutamente nada que decir. Dios es el que pone las cosas en su lugar, a cada persona nos pone en nuestro justo y preciso lugar y cuando más lo necesitamos”.

