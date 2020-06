“Son una pareja sociópata”: La Parcera volvió a lanzarse contra Karla Panini y Américo Garza

Karla Panini y Américo Garza se encuentran bajo una ola de ataques (TW: paniylachabella)

“La Parcera”, la mujer detrás de la cuenta de Instagram “Karla Luna la verdad”, reveló otros oscuros detalles detrás de la pareja formada por Karla Panini y Américo Garza.

En una entrevista para el programa Ventaneando, la mujer de origen colombiano aseguró que Garza reclutaba jóvenes para tener encuentros casuales con políticos en Monterrey, pues incluso a ella llegó a hacerle una invitación, algo que a Panini no parecía incomodarla.

Son una pareja sociópata, como loca,ella acepta eso porque me imagino que se le hace normal

"La Parcera" fue más allá y recordó el tema de que Américo Garza tendría un hijo con otra mujer, pero además aseguró que Panini también ha sido infiel.

La señorita, ella tiene un amorío con una persona de tv que no voy a decir el nombre porque es un señor casado

Según la mujer, Panini está teniendo un amorío (IG: malinfluencersmx)

Además tocó el tema de la supuesta adicción a los medicamentos por parte de Panini.

Según la mujer, la ex Lavandera comenzó con esa adicción cuando tuvo a su primer hijo, Gabriel, y conseguía los medicamentos por medio de una empleada que iba a terapia psicológica.

"La Parcera" aseguró que Panini consume otras drogas, sufre de depresión y "ansiedad cuando pierde el control de sus emociones".

Insistió en que ella no busca fama, pues no está cobrando por las entrevistas que ofrece.

En otra parte de la entrevista, la mujer dijo que en alguna ocasión llegó a ver cómo Américo Garza estaba consumiendo cocaína en un camerino.

(IG: malinfluencersmx)

Y es que, como se recordará, en la entrevista que dio a Chisme No Like, “La Parcera” explicó que conoció a Las Lavanderas porque fue una especie de “asistente del asistente” de ellas.

Con el paso del tiempo llegó a tener una amistad con Karla Panini, y por ello presenció escenas violentas entre ella y Américo.

Además supo del intento de suicidio de Panini.

“Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir , se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida”, detalló.

También aseguró que Américo es un hombre muy coqueto que incluso llegó a hacerle insinuaciones a ella y por eso rompió contacto con la pareja.

La mujer ya había revelado que Panini intentó quitarse la vida (IG: malinfluencersmx)

“Américo es un hombre muy coqueto, mujer que ve mujer que le tira ... a mí me pasó con él, fue el motivo por el que me separé de ellos, empecé a ver actitudes que no me gustaban, la mujer es muy celosa, muy controladora, el señor es muy coqueto, a mí me tiraba el perro, me decía cosas fuera de lugar, nunca tuve nada con él”.

“La Parcera” comentó además que Karla Panini fue expulsada de la iglesia que frecuentaba cuando se destapó todo el escándalo de Las Lavanderas.

“Ella fue expulsada de una iglesia católica a la que ib a, antes de ser cristiana, la expulsaron cuando todo este escándalo, pues si estás cometiendo un error te deslindas, no te casas con el error y tienes un hijo y te llevas a las hijas, la expulsan y se refugia en una nueva iglesia”.

Foto: Chisme No Like/ Youtube - captura de pantalla

Panini hizo una publicación en su cuenta de Instagram, la única red social que ha aceptado como propia, para echar abajo esas declaraciones.

“Información falsa ¡No se dejen engañar!”, escribió sobre la captura de pantalla de una nota relacionada con esas revelaciones de “La Parcera”.

