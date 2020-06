“Voy a ser papá una vez más”: “El Burro” Van Rankin anunció en “Hoy” la llegada de otro bebé

"El Burro" Van Rankin ya tiene dos hijas con su pareja, Magda (IG: burrovan)

El presentador Jorge “El Burro” Van Rankin anunció esta mañana en el programa Hoy que volverá a ser papá.

Durante la transmisión de este lunes se indicó que se daría la noticia de un nuevo embarazo y comenzaron las especulaciones sobre quién sería.

Al final del programa el misterio se resolvió cuando Van Rankin dio a conocer que otra vez será papá, junto a su pareja Magda, con quien ya tiene dos hijas.

“Voy a tener un bebé, tiene 18 semanas el próximo viernes, que es el día de mi cumpleaños y de la Gali también”, explicó.

Van Rankin aún no sabe el sexo del bebé que espera su pareja (Captura de Pantalla)

Comentó que esperan el nacimiento para principios de noviembre y será el viernes cuando sepa si es niño o niña.

"Creo que ella sí sabe, yo no sé, el viernes voy a saber de regalo de cumpleaños".

“Voy a ser papá una vez más”, comentó ante la felicidad de sus compañeros y con una ecografía de fondo.

Van Rankin dijo que aun cuando está por cumplir 57 años no teme tener otro hijo y comentó que le gustaría que fuera niño.

Van Rankin espera la llegada del bebé para inicios de noviembre (Captura de pantalla Hoy/ Televisa)

Reveló que incluso ya tienen elegidos los nombres, pues si se tratara de una niña se llamará Carlota y si es un niño, se llamará Iker.

El de Van Rankin no es el único anuncio reciente de paternidad en el mundo del entretenimiento en México, apenas el fin de semana el comediante Adrián Uribe dio la noticia de que volverá a ser papá.

“Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios#bebeencamino”, escribió en Instagram para acompañar una foto en la que aparecía besando el vientre de su novia, la modelo brasileña Thuany Martins.

El anuncio de Adrián

Thuany compartió la misma fotografía con el mensaje:

“Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3 ! Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

Al igual que la pareja de Van Rankin, la novia de Uribe también tiene 18 semanas de embarazo.

En Venga la alegría

La semana pasada en el programa competencia de Hoy, Venga la alegría, se informó que Brandon Peniche también tendrá otro hijo con Kristal Cid.

"Pues sí, la verdad ya teníamos muchas ganas de decirles. Obviamente teníamos que esperar este tiempo...Kris y yo vamos a ser papás otra vez ”, comentó Peniche en la transmisión del pasado miércoles.

Dijo que para él es muy importante el programa y por eso quería dar la noticia en Venga la alegría. Segundos más tarde recibió la llamada de su esposa para compartir su felicidad y en su cuenta de Twitter Brandon le dedicó un mensaje para agradecerle por la “segunda sorpresa mas increible en la vida por que la primera fue #alessia. Te amo tanto y amo la familia que estamos formando. Papás por 2da vez”.

