El polémico mensaje de Juanpa Zurita sobre el caso de George Floyd que le valió duras críticas

En medio de las protestas en varias ciudades de Estados Unidos derivadas del abuso policial y racial en contra de George Floyd, un hombre afroamericano que fue brutalmente asesinado por Derek Chauvin, un policía blanco en la localidad de Minneapolis, Minnesota, la discusión en redes sociales también se ha hecho presente.

Mientras algunos famosos han mostrado su indignación ante este cruel episodio cargado de racismo y odio, hay otros que han resbalado al hablar del tema, entre ellos Juanpa Zurita.

El popular influencer de internet, quien también ya ha comenzado a forjar su camino en el rubro de la actuación, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que opinó acerca del suceso que está al centro del debate en varios países. Y aunque tiempo después lo eliminó, llamó la atención que según el youtuber, en México el racismo no existe.

“Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas”, fue el mensaje que llamó la atención de forma negativa a sus seguidores, razón para que posteriormente fuera borrado de sus instastories.

Inmediatamente llegaron las críticas al comentario de Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, su nombre completo, pues gran parte de los usuarios le hicieron ver que uno de los problemas principales que se viven en México son precisamente el racismo y el clasismo, y le señalaron que son dos situaciones que se viven todos los días y afectan a gran cantidad de personas en el país.

Las críticas contra el influencer de 24 años se centran en su persona que fue calificada como privilegiada y que vive fuera de la realidad social del país, ya que, según los usuarios, Juanpa no logra darse cuenta de los problemas que se padecen en México. Varios comentarios señalaron que el joven nunca ha sufrido discriminación debido a que se trata de una persona de tez blanca, y otros usuarios argumentaron que el hecho de vivir en Los Angeles, pese a que es una ciudad altamente poblada por mexicanos y otros latinoamericanos, lo mantiene alejado de lo que se vive en la sociedad de su país.

“En México también existen situaciones así, que tú no lo hayas vivido por ser blanco privilegiado no quiere decir que no sucedan estas cosas acá. Aunque me parece raro que en tus años de vida no hayas conocido a alguien que se burle de otra persona por ser moreno”, escribieron usuarios.

“Juanpa Zurita puso esto en Instagram. Alguien avísele de todo el racismo y clasismo que existe en nuestro país y que aparentemente él no ve. Así se lee el privilegio”, “Oigan, por supuesto que Juanpa Zurita cree que en México no existe el racismo, porque la gente que luce como él (blanca, de ojos azules, heteronormada y con dinero) JAMÁS lo va a experimentar y también nunca van a ver más alla de lo que les pasa a ellos y a su burbuja social”, argumentaron en Twitter.

“Al Juanpa Zurita se le hace bien fácil abrir el hocico desde sus privilegios, quién fuera él para existir en un México sin racismo”, “Que Juanpa Zurita no experimente racismo por ser un blanquito de ojos claros no quiere decir que el racismo no existe en su país cuando todo Latinoamérica lo sufre, quién se creía”, fueron otros mensajes.

Tras borrar el mensaje, Juanpa publicó otra historia con un mensaje con el que intentó redimirse:

He estado pensando qué palabras decir acerca de lo que está sucediendo respecto a la brutalidad policiaca y la muerte de George Floyd. Tomé la mala decisión de considerar que no debería decir nada por creer que no era mi lugar. Claramente fue un error, porque mantenerse en silencio es aceptar la realidad

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, más del 50% de la población indígena y afrodescendiente en México considera actualmente que sus derechos se respetan poco o nada.

