“Chiquis” Rivera confirmó su separación de Lorenzo Méndez y negó que hubiera infidelidad: “Nos estamos dando un espacio”

La cantante “Chiquis” Rivera confirmó que se encuentra separada de su esposo, el también intérprete Lorenzo Méndez.

En una entrevista para el programa Hoy, la hija de la fallecida Jenni Rivera confirmó las especulaciones que venían circulando desde hace unos días.

Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad

La intérprete, cuyo verdadero nombre es Janney Marín, accedió a responder si es que hubo una tercera persona causante del distanciamiento de su esposo, pues entre todas las historias que han circulado se llegó a hablar de una infidelidad.

“Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”.

Rivera añadió que le dolieron las críticas acerca de que todo se trataría de un truco publicitario, pues justo en estos días ella está lanzando un nuevo disco.

“Me da muchísima tristeza, sí me cala. Muchas cosas que dicen de mí la verdad ni me importa, pero esto sí... Jamás haría eso yo, de faltarle el respeto a los artistas que yo tanto quiero y admiro, que formaron parte de este disco, para yo querer empañar tanto esfuerzo y trabajo con un gran chisme, con algo que también me cala, que es mi vida personal”.

Los rumores del distanciamiento entre la famosa pareja cobraron más fuerza luego de que Lorenzo Méndez fuera visto en un estudio de grabación sin portar su anillo de matrimonio.

Luego Chiquis levantó más misterio al decir en sus historias de Instagram que estaba pasando por días difíciles y que se ha enojado con ciertas personas.

Méndez, quien fue captado también saltándose la barda de su casa para poder entrar, se refirió al asunto en su cuenta de Instagram.

“Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que debo dar una explicación, ni debería platicar de, ni comentar de, que se llama: mi vida personal y mi matrimonio... pero estoy viendo ciertas personas o páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas, primero que nada si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten, mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio , se los agradecería, pero si no saben la verdad que nomás mi esposa y yo sabemos, por favor respeten”.

El romance

Chiquis y Lorenzo se casaron el 29 de junio de 2019 en California, pero el enlace no estuvo libre de polémica, sobre todo por la agresión a reporteros y camarógrafos a las afueras del lugar donde se realizó la fiesta.

Los cantantes comenzaron su relación en 2017, pero antes de llegar al altar su romance ya había tenido unos tropiezos. De hecho en 2018 rompieron su compromiso y solo tiempo después decidieron retomar el noviazgo.

En un episodio del reality The Riveras, Chiquis admitió algunos problemas en su convivencia con Lorenzo.

“Desde que comencé a salir con Lorenzo siento que comencé a tomar más (alcohol). Antes de salir con él, yo no estaba tomando nada. Y no es que lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no… pero no quiero que él piense ‘ah, que aburrida’”, confesó “Chiquis” al Dr.Rod Pezeshki.

