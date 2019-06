"Desde que comencé a salir con Lorenzo siento que comencé a tomar más (alcohol). Antes de salir con él, yo no estaba tomando nada. Y no es que lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no… pero no quiero que él piense 'ah, que aburrida'", confesó "Chiquis" al Dr.Rod Pezeshki, en uno de los episodios del reality The Riveras.