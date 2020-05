Karla Panini y otra foto de su pasado: cuando la ex Lavandera se operó el busto y decía ser hija de Óscar Burgos

Algunos detalles en el aspecto de Karla Panini eran distintos (IG: malinfluencersmx)

La cuenta de Twitter de La Columnaria, un blog especializado en el mundo del entretenimiento, compartió una foto del pasado de Karla Panini y habló de la relación que entonces decía tener con Óscar Burgos, quien después fue su esposo.

“El 26 de junio del 2007, #KarlaPanini estrenó sus bubis nuevas en #ElClub @Televisa. En esa época tanto Burgos como Panini decían que eran padre e hija, pero fue para dar misterio a su romance y porque ella convaleció en su casa de la cirugía”, se leía en el tuit.

El tuit sobre el pasado de Panini

En la misma publicación se compartió una imagen de Panini junto a Burgos en la que era evidente que la ex Lavandera modificó su aspecto.

La forma de su nariz era muy distinta a la actual y, como el mismo tuit señaló, tampoco su pecho se veía del mismo tamaño, algo que fue recalcado por los seguidores de la cuenta que dejaron algunos comentarios.

En aquella época, La Columnaria publicó un artículo titulado “¿Es Karla Panini hija de Burgos?”.

El artículo de "La Columnaria" sobre el parentesco de Panini y Burgos

Según el texto, Panini había confesado públicamente ser hija de Burgos, pero en una biografía escrita por ella se indicaba que sus padres son Martha y José Francisco.

Una polémica se había desatado alrededor de ella porque se supo que estaba convaleciendo en casa de Burgos tras su operación, por ese motivo se habría "animado" a revelar que es su hija.

"La gente especula de por qué me quedé en la casa de Oscar, bueno es porque yo soy su hija mayor, decidí decirlo al fin. Mi nombre es Karla Burgos Panini, pero decidí trabajar artísticamente con el apellido de mi mamá”, aclaró al programa Las Noticias.

Aunque en el blog se hablaba de que el tema podría tratarse de una broma pesada como las que estaban acostumbradas en El Club, más adelante se señaló: “Karla Panini reiteró en el programa El Club que sí es hija de Oscar Burgos y Burgos en su personaje de Tartán le dijo ‘entonces te tuvo a los 15 años’. Panini le respondió ‘tengo 27 años, ahí hagan cuentas de cuántos años tiene’”.

Panini y Burgos se casaron en 2008, tuvieron un hijo y anunciaron su separación en 2013 (IG: oscarburgostv/ malinfluencersmx)

La historia demostró que Panini y Burgos no eran padre e hija. En junio de 2008 se casaron y la ceremonia fue transmitida en televisión. Se trataba de la tercera boda para Burgos (la primera por la iglesia).

“Nuestra relación de trabajo era muy padre porque yo era su jefe y nos empezamos a hacer los mejores amigos; como yo no tenía novia, ella se encargaba de presentarme amigas. De repente, un día como broma me dice que me va a dar un beso en el escenario y no me lo dio durante toda la actuación, y cuando llegamos al camerino me da el beso en la boca y hubo mucha química”, comentó Burgos en diciembre de 2007.

El amor no triunfó y desde 2011 comenzaron a circular rumores de separación entre ambos, algo que se confirmó hasta 2013, cuando lo hicieron oficial en medios y redes.

Panini ya se encontraba entonces en una relación que le costaría mucho. Era amante de Américo Garza, pareja de su amiga y compañera en Las Lavanderas, Karla Luna.

Panini ha sido objeto de ataques en últimas semanas (IG: malinfluencersmx)

Aquel escandaloso romance aún hoy sigue causando estragos entre Panini y Garza, quienes se casaron en septiembre de 2016. La pareja está en medio de una nueva ola de ataques tras las declaraciones que varias personas han dado a su alrededor.

La presentadora Fabiola Martínez declaró que fue amante de Américo cuando él ya tenía una relación con Panini. El empresario Felipe Silve dijo que pagó por tener un encuentro íntimo con Karla Panini hace algunos años.

Más del pasado de Panini

Hace un par de semanas en Twitter se publicó un par de fotos de cómo lucía Panini hace algunos años y que también evidenciaron los cambios que ha tenido su aspecto.

Así Lucía Karla Panini hace algunos años

