Tras el escándalo entre su hijo y su empleada, Silvia Pinal confirmó que ya no trabajará en su hogar

La primera actriz Silvia Pinal cambió de parecer: después de haber defendido de su hijo a su empleada doméstica, la señora María de los Ángeles Alegría “doña Mary”, y declarar que permanecería en su casa trabajando para ella, ahora la diva del cine nacional externó una opinión contradictoria al respecto.

Tras el enfrentamiento que Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz, tuvo con la señora que se ha encargado por más de 15 años del aseo en la casa de Silvia Pinal, ubicada en la colonia Fuentes del Pedregal, en la Ciudad de México, en el que la agredió verbalmente y la sacó a empujones de la propiedad mientras Silvia se encontraba hospitalizada por una operación en sus caderas tras una caída que tuvo en casa, hace unos días la protagonista de la película Viridiana expresó que doña Mary, de 70 años, continuaría laborando en su hogar.

“Ella sigue aquí, no hay manera de correrla, aquí está tranquila y feliz”, reveló al programa Sale el sol el 13 de mayo, y detalló que la señora continuaba trabajando en su hogar pues necesitaba de su apoyo en las labores domésticas; y ella, el ingreso económico, por lo que era una relación que a ambas partes convenía.

No se trata de cariño, se trata de muchas cosas, yo necesito una persona que me ayude y ella necesita dinero, ella trabaja y yo le pago

Sin embargo, la situación dio un nuevo giro, pues la actriz de 88 años declaró que la señora dejará de laborar con ella pues no cumple con la labor que le corresponde y dio a conocer contundentes declaraciones sobre la empleada que ha trabajado a su lado desde hace más de una década.

“Sí se va a ir, cómo no. No se ha ido no sé ni por qué, pero no, no. No sirve para nada, no hace nada, todo le molesta y no hace nada”, declaró Pinal en la emisión Telediario de la cadena de televisión Multimedios.

“Ya no es una gente que deba de trabajar, sino que se debe buscar un trabajo donde la tengan sentadita en su casa. Yo la verdad ahorita ni me preocupo ni me meto, ya ahí que Dios la bendiga, y en cuanto pueda, buscar otra persona”, declaró vía telefónica a la emisión.

La agresión y la denuncia por discriminación

Según Luis Enrique Guzmán, cuando a finales de abril la primera actriz sufrió un accidente doméstico que la envió al hospital de emergencia para ser intervenida quirúrgicamente, se dio cuenta que la encargada del aseo descuidaba sus obligaciones al grado de tener la casa en condiciones insalubres y un notable descuido.

Acusándola de maltratar a su madre y a sus amistades que llegaban a visitarla, admitió que la empujó fuera de la propiedad, pero también dijo que la agresión física no fue mayor que la verbal, y cuando la actriz pudo volver a su hogar para recuperarse dijo en entrevistas que la señora Mary, quien padece Alzheimer, seguiría trabajando con ella, decisión que ahora ha reconsiderado.

En aquel momento y como argumento en su defensa, Luis Enrique difundió unas fotografías que evidenciaron las condiciones poco higiénicas en las que supuestamente la empleada mantenía el domicilio que aún habita junto a la diva del cine nacional.

“Yo la corrí, pero jamás la golpeé. Ella dice eso, me imagino porque quiere endulzar una nota o yo que sé. El caso es que yo estaba muy enojado de ver a mi mamá en el hospital y ésta persona ahí viviendo en la casa, teniendo la casa toda sucia y aparte ni siquiera la cuida; ni si quiera estaba ahí para ella”, declaró al programa Venga la alegría.

