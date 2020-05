El día que Silvia Pinal posó desnuda para una revista: la estrella recordó en Instagram esa sesión

En los años 70 Silvia Pinal se desnudó para una revista española (IG: silviapinalmx)

La actriz Silvia Pinal, leyenda de la Época de Oro del cine en México, recordó en su cuenta de Instagram el día que se desnudó en una revista española.

Pinal, quien estuvo hospitalizada hace algunas semanas por un problema en la cadera, retomó su actividad en la red social después de algunos días de ausencia.

Su anterior publicación databa del 10 de mayo y la realizó para celebrar el Día de las Madres.

En su más reciente post, Pinal subió cuatro fotografías de aquella ya histórica sesión para la revista española Interviú en la que posó sin ropa.

Así apareció en "Interviú" (IG: silviapinalmx)

“Aquí las fotos de la revista española”, escribió para acompañar las imágenes, en las que se le veía realizando diversas poses.

En una de las imágenes posó sentada cubriendo su zona íntima con una gran hoja.

La sensualidad de Silvia Pinal cuando estaba en sus 40 (IG: silviapinalmx)

Otra de las fotos la mostró recostada sobre una mesa de billar mientras se comía una manzana y una más de las imágenes la presentó sentada también en una mesa de billar y cubriendo sus zonas íntimas de manera estratégica con las piernas.

Pinal decidió realizar esa publicación luego de que se transmitiera en el canal Las Estrellas de Televisa un episodio más de su bioserie en la que se tocó precisamente el tema de aquellas fotos.

(IG: silviapinalmx)

Fue en la década de los 70, cuando Silvia estaba en sus 40, que aceptó la propuesta de realizar esa famosa sesión con "Interviú".

En la bioserie se mostró que Silvia tomó la decisión después de terminar su tormentosa relación con el cantante Enrique Guzmán, padre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique.

“Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, de retar al mundo”, explicó la estrella mexicana en la producción de Carla Estrada, que se está retransmitiendo en Televisa.

Parte de la portada de "Interviú" (IG: silviapinalmx)

“Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar de mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, añadió sobre su decisión.

Tras la emisión del episodio, Silvia hizo la publicación en Instagram que fue celebrada por sus seguidores.

Recibió más de 3,000 “me gusta” y más de cien comentarios que destacaron su belleza natural. “Guapísima”, “la verdadera diva de México”, “Siempre hermosa”, “belleza natural”, “muy linda”, “una gran señora”, se leía en algunos de los comentarios.

Los escándalos de la familia Pinal

Los hijos de la actriz han enfrentado algunas polémicas en semanas recientes. A Luis Enrique Guzmán lo acusaron de golpear a la empleada doméstica de Pinal y correrla.

Silvia Pinal y su hija, Alejandra Guzmán (IG: laguzmanmx)

Guzmán explicó que sí la despidió porque tenía la casa de Pinal en condiciones deplorables, aunque finalmente llegaron a un acuerdo y la mujer volvió a trabajar para la actriz.

En el caso de Alejandra Guzmán, la cantante ha estado en la mira por las recientes declaraciones de su hija Frida Sofía en su contra.

Aunque Pinal había tratado de mantenerse al margen del conflicto, finalmente declaró al programa Hoy que es una “pena” lo que está ocurriendo entre su hija y su nieta. “Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”.

Quien habló más fuerte contra Frida fue su abuelo, Enrique Guzmán. “Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre... que saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendejadas ... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando ... Es una pendej*, la verdad. Lo que pasa es que es muy pendej*, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad”, comentó a Ventaneando.

