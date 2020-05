Qué dijo Silvia Pinal la pelea entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

La actriz Silvia Pinal declaró sobre la discusión entre su nieta, la modelo Frida Sofía, y la madre de esta, Alejandra Guzmán. Esto luego de regresar tras haber sufrido una fractura de cadera, ante lo cual tuvo que someterse a una cirugía, un proceso peligroso sobre todo durante este periodo de alto índice de contagios de COVID-19.

Sobre el conflicto entre Alejandra y Frida Sofía, Silvia Pinal dijo que es un problema del que ha querido mantenerse al margen pero que “es una pena” y le dijo a su nieta que es lamentable que se metiera en ese tipo de problemas con su familia.

Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida

El conflicto inició luego de que Frida Sofía publicara en sus redes sociales que su madre, Alejandra Guzmán, le pegaba y agredía mucho en su infancia cuando la rockera estaba drogada. Ante esto, Enrique Guzmán, padre de Alejandra, criticó que su nieta publicara sobre el problema pues según él “sólo lo hace para ser famosa” y denominó como “pendejadas” los comentarios de Frida Sofía:

Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (...) que saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendejadas (...) y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando (...) Es una pendeja, la verdad. Lo que pasa es que es muy pendeja, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad

Tras esto, Frida Sofía arremetió contra su abuelo, llamándolo “viejo morboso” pues según ella, Enrique Guzmán se refería mucho a las partes íntimas de la joven, ante lo que refirió que esta actitud le perturba y le “da asco”:

Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que chingados sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”, contó