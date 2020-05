Los consejos de Galilea Montijo a Bárbara de Regil para sortear las críticas en internet

La actriz y conductora, Galilea Montijo, dio algunos consejos a su compañera, Bárbara de Regil, para que no le afecte tanto los errores que ha cometido durante las ultimas grabaciones que subió a las redes sociales, la conversación la tuvieron en uno de los programas del canal del sitio Latinus. Galilea ha sido una de las famosas que más críticas ha recibido debido a sus constantes equivocaciones tanto en televisión como en las redes sociales.

La actriz dijo que ha recibido un mayor número de críticas por parte del público de género femenino, algo que le resulta especial pues considera que las mujeres deberían estar para apoyarse las unas a las otras, además de que se ha dado cuenta de que en este periodo de cuarentena, los comentarios agresivos han tenido un repunte, es un hecho que le causa tristeza.

En esta cuarentena que están explotando y, sobre todo, lo sigo comprobando, sí nos atacamos muy feo y sobre todo las mujeres, contra mujeres. Yo, por ejemplo, las peores críticas que he recibido son, de uno que otro pelado, pero las mujeres más. Siempre he dicho que los mexicanos somos maravillosos apoyándonos unos a otros en las tragedias, pero en el éxito de las otras personas, en las bellezas de las otras personas no sabemos aceptarlo

La actriz dijo que este tipo de comentarios y de respuestas le han ayudado para replantearse el cómo nos relacionamos con los demás como sociedad, y que hay que respetar la diversidad de las opiniones y de sus estilos de vida. Sobre todo por los ataques que ha recibido por parte del público femenino, a los cuales les responde que “cada cabeza es un mundo” y que “cada una somos diferentes y tenemos diferentes energías.”

Bárbara de Regil ha pasado unos malos momentos durante estas últimas semanas de cuarentena, el principal foco de atracción para los trolls de internet fue cuando dijo que ayudaría a hacer unas galletas de plátano sin carbohidratos, cosa que llamó mucho la atención porque el nutriente más presente en esa fruta es precisamente los carbohidratos. Sobre esto, Bárbara dijo que se refería a que sería una receta que estaría libre de harinas.

En aquélla ocasión, la actriz se defendió diciendo que:

Omití que tipo de carbohidrato le iba a poner a una receta... uno, gracias a todos los que me hicieron tendencia; dos, una disculpa a las nutriólogas y nutriólogos que me atacaron fuertemente, si los ofendí por omitir qué tipo de carbohidrato; y tres, si así me tratan a mí, si así me agarran a palazos a mí por algo tan estúpido, cómo agarrarán a palazos a su familia; me impacta porque todos somos humanos