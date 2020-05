La razón por la que Disney+ estrenará antes “Hamilton”

La versión fílmica de Disney será exhibida en la plataforma (Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

El musical creado por Lin-Manuel Miranda, “Hamilton”, adelantó su fecha de estreno al 3 de julio, justo un día antes de la celebración de la Independencia de Estados Unidos, y justo cuando la gente aún siga en cuarentena.

Y, aunque este estreno podría verse como una táctica par que el estreno no sufra en taquillas, en realidad se trata de aumentar el catálogo de la plataforma de Disney+, según un artículo de la revista de The Hollywood Reporter.

De acuerdo con el artículo, la plataforma que apenas tiene seis meses, no tenía planeados grandes estrenos para el verano, incluso antes de la epidemia del coronavirus.

“Esta es una película comercial, pero no una película de gran éxito, algo que esperaban para un espacio teatral y están retrocediendo simplemente porque necesitan poner algo en esa línea de Disney +”, explicó a la revista, Rich Greenfield, analista de medios de LightShed.

El musical se estrenará el 3 de julio (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

La plataforma, la cual fue lanzada el 12 de noviembre, incluyo estrenos como High School Musical: The Musical: The Series, y películas como Noelle (protagonizada por Anna Kendrick), pero, el proyecto más esperado, fue The Mandalorian, la serie creada por Jon Favreau.

La marca y el esperado estreno le hicieron ganar 10 millones de suscripciones en sus primeras 24 horas, y en los meses siguientes, a medida que el servicio se lanzó en los mercados de todo el mundo, pasó rápidamente la marca de 50 millones de suscriptores.

Sin embargo, esto representa un reto para la marca, pues el resto de su contenido original, como el regreso de “Lizzie McGuire”, se vio pausado debido a la epidemia. Por lo que según Greenfield, “el motor de contenido de Disney + está secándose rápidamente”.

Películas como “Star Wars: el ascenso de Skywalker”, tenían la oportunidad de quedar en el servicio después de su estreno, mientras se estrenaba otra en cine y se esperaba su llegada a la plataforma. Sin embargo, con los estrenos aplazados, el hecho de que el servicio no ha llegado a otras partes del mundo, como Latinoamérica, están haciendo el trabajo un poco más complicado.

El musical de Lin-Manuel Miranda espera poder crear una nueva tradición para el día de Independencia (Foto: REUTERS/Mike Theiler)

“Disney + es el futuro de la empresa. En este momento, una vez que revisas el contenido de su biblioteca, a menos que tengas niños menores de 10 años, realmente no hay mucho contenido nuevo u original. Así que en el futuro, creo que verás más y más contenido original exclusivo en Disney +”, explicó el analista de Pivotal Jeff Wlodarczak.

Por otro lado el musical, el cual fue adquirido por Disney, por la cantidad de USD 75 millones, es una opción lógica para ayudar en la parte de contenido. Es un recuento fantástico de la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es para toda la familia y tiene legiones de seguidores por todo el país.

El musical ha atraído a más de 2.6 millones de espectadores a lo largo de cinco años en Broadway, y ha sido exhibido en Sydney, Hamburgo y el West End (frente a el príncipe Harry y Meghan Markle).

Aunado a esto, el riesgo de que Disney mueva el estreno de las salas de cine a la pantalla chica, es mínimo, pues al ser una producción teatral, lo convertía en un éxito de taquilla poco probable.

Las pocas predicciones del musical no la veían como un gran éxito taquillero (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Propietarios de cines no estaban molestos con la decisión de Disney, ya que, después de todo “Black Widow” y el remake de “Mulán”, cuyos estrenos esperan mucha demanda, aún tendrán estrenos en salas de cine.

“Creemos en la experiencia teatral, particularmente para lanzar grandes películas de franquicias de gran éxito. Alimenta a toda la compañía Disney, desde productos de consumo hasta parques temáticos y hasta Disney +”, dijo el nuevo CEO de Disney, Bob Chapeka a CNBC.

