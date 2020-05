Versículos bíblicos, el refugio de Karla Panini en medio de la polémica sobre “Las lavanderas”

Karla Panini ha continuado su carrera en los medios como locutora radial (Foto: Twitter: @paninychabela)

Como muchos saben, hace unos días el nombre de Karla Panini volvió a hacer eco en las redes sociales, puesto que en medio de la contingencia por el coronavirus, el antiguo escándalo que la vincula negativamente con la fallecida Karla Luna volvió a resurgir con fuerza.

Aunque el público pensó que la ex comediante había dejado atrás el medio del espectáculo como trascendió, para formar su familia al lado de Américo Garza, quien en el pasado fue esposo de la lavandera morena, Panini ha mantenido un bajo perfil, pero continúa en el ramo del entretenimiento.

Al resurgir la polémica en abril, Panini respondió en las redes sociales causando gran alboroto entre los cibernautas, pues supuestamente ella ya se había alejado de dicho medio para vivir una vida alejada de los escándalos y abocándose al cuidado de las hijas que Karla Luna tuvo con Américo, con quien además procreó una hija más, a quien ha presumido algunas veces en fotografías, aunque raras veces, debido a los constantes ataques por parte del público que no le perdona la traición a quien fuera su confidente.

Además, durante estos años gran parte de los internautas le ha atribuido la muerte de Luna, quien falleció víctima de cáncer pélvico a los 38 años, razón por la que Panini sigue siendo señalada.

Karla Luna y Karla Panini lograron una mancuerna de éxito a principios de la segunda década de los 2000 (Foto: Televisa)

Karla ha declarado que cuida de las hijas de su excolega, Victoria y Valentina, como si fueran suyas. En el pasado, los hijos mayores de Karla Luna se han enfrentado en más de una ocasión contra Américo, pues éste no les permite convivir con sus hermanas menores desde hace un tiempo, por lo que él también ha sido blanco de ataques.

Karla Ivette Panini Murillo nació el 21 de diciembre de 1979 en Monterrey, desde muy joven tuvo interés en las artes escénicas, pero se decantó por estudiar Ciencias de la comunicación, para posteriormente ingresar a una estación de radio.

Luego de su paso por En cabina Live de Televisa Monterrey, y como presentadora en El Club, ella y Luna crearon a los personajes que las llevaron a la fama nacional, un show estelarizado por dos mujeres valiéndose del uso de groserías en sus rutinas cómicas, fórmula que las llevó a presentarse en teatros de México y Estados Unidos.

Luego de un periodo de éxito y de una relación amistosa y laboral por Karla Luna, Panini se divorció de Óscar Burgos El perro guarumo y se involucró con Américo Garza, el entonces esposo de su amiga, razón por la que el rompimiento fue definitivo cuando Luna confirmó la infidelidad de su esposo.

La familia que han formado Karla Panini y Américo Garza, con las hijas que éste procreó con Luna, Victoria y Valentina (Foto: Twitter @paninychabela)

Convertida en una de las personalidades de la televisión mexicana más controvertidas de los últimos años, tras alcanzar el éxito en el programa de comedia para adultos Las lavanderas, donde entre dobles sentidos y albures conquistaron a la audiencia de Telehit, luego de su disolución en 2014, la regiomontana se mantuvo con bajo perfil hasta que de nueva cuenta ingresó a la radio, nunca con el mismo nivel de popularidad que llegó a alcanzar en su momento.

En la actualidad, Karla Panini es conductora de EXA FM en Monterrey, donde forma parte del equipo de locutores de La Mañanita Morning Show, aunque sigue siendo objeto de múltiples ataques, memes y críticas en las redes sociales, especialmente desde la muerte de su ex colega, en 2017.

Tras abrir y cerrar en múltiples ocasiones sus redes sociales, y luego de la creación de distintos perfiles, una constante en las publicaciones de Panini ha sido la divulgación de versículos de la Biblia, pues la locutora ha encontrado en la fe un remanso de paz.

Entre las publicaciones que comparte con sus seguidores, la regiomontana publica distintas fotografías acompañadas por pasajes bíblicos, con el objetivo de enviar un mensaje de esperanza y redención.

Un versículo bíblico que habla del verdadero amor, publicación compartida por Karla Panini (Foto: Twitter @paninychabela)

Romanos 2:1, una de las citas en el timeline de la locutora (Foto: Twitter @paninychabela)

Un pensamiento derivado de las enseñanzas bíblicas, cuyo mandato es contener el juicio contra los demás (Foto: Twitter @paninychabela)

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. — 1 Corintios 13:4-5”, fue el versículo que Panini compartió al lado de una fotografía suya, la noche de este lunes.

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. — Marcos 11:24”, es otra de las citas compartidas, con las que la ex actriz cómica busca generar una reflexión.

Karla Panini posó con Yuri en una de sus más recientes publicaciones (Foto: Twitter @paninychabela)

Incluso, hace unos días publicó una fotografía al lado de la cantante Yuri, quien es conocida por su fe, lo que indica que ambas comparten las enseñanzas bíblicas para acompañar su vida.

