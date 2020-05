Raquel Garza criticó duramente a AMLO y sus seguidores le respondieron

Raquel Garza emitió contundentes comentarios que no pasaron desapercibidos por sus seguidores (Foto: Instagram @raquelgarzatv)

La actriz Raquel Garza emitió una dura crítica en contra del gobierno de Andres Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter y generó una controversia entre algunos internautas a quienes dio réplica generando una mayor polémica y división de bandos.

“Qué vergüenza de gobierno Sr.Presidente @lopezobrador_ resultó peor, resultó peor que cualquier presidente que haya pasado por este hermoso país . Porque había confianza, mucha y a usted le quedó muy grande ese puesto. Corrupto. Mitómano, soberbio.”

Polémica opinión a la que un usuario contestó “Nadie los ve y están de chillones”, a lo que la también comediante contestó: “No, señor. Estoy indignada, triste, preocupada por mi país”.

Otro usuario preguntó a quien diera vida al personaje cómico Tere La Secretaria si ella había votado por el político tabasqueño, a lo que la actríz respondió con una negativa y reiteró que su sentir más bien tenía que ver con la impotencia y por no reconocer en Andrés Manuel López Obrador al hombre que tanto se preocupaba por la ciudadanía.

Entre las respuestas a su controvertido tweet, existen quienes difieren con la actriz y también quienes se suman a su apreciación, dividiendo opiniones entre sus seguidores.

Raquel Garza criticó la actual administración federal (Foto: Captura de pantalla)

Uno de sus seguidores le preguntó frontalmente por qué, a su juicio, no había reaccionado así en administraciones anteriores: “No recuerdo que criticaras así a Peña, Calderón o Fox. ¿Cuál es el motivo?”, mientras que otra persona le recomendó emitir mensajes más esperanzadores: “Pues ayude positivamente y no tirando mala leche saludos señora”, mensaje al que la actriz respondió con una recomendación, “No señor, no es mala leche, es la realidad. Y le agradezco su moderación de lenguaje. Saludos”.

En la cuenta de Twitter donde la actriz de las telenovelas Muchacha italiana viene a casarse, Las tontas no van al cielo y Médico, línea de vida, cuenta con casi 100,000 seguidores; el controversial mensaje alcanzó casi 3,000 retweets, más de 500 comentarios y cerca de 10,000 marcas de fav.

A mensaje “Sin duda fuertes palabras, señora Raquel, pero pienso que el señor Presidente no hace las cosas por corrupto, sino por ignorancia, a parte que está muy mal asesorado, él se quedó en la década de los 90s, él no está para gobernar este país”, quien también participara como ingrediente cómico del programa de espectáculos La Oreja, contestó: “Le agradezco la educación de sus palabras. Saludos”

Eso es lo que siento , una gran impotencia. Dónde está la persona que le preocupaba tanto su pueblo, su gente . Saludos.

Ante el ataque por parte de un usuario: “Clásica respuesta de una mexicanita que ni idea tiene del país en el que vivió los últimos años de su vida, lo saquearon a manos llenas, lo endeudaron a tal grado que sus nietos seguirán pagando la deuda y quiere que se mejore su país, date una vuelta por la historia de México. No pierdas el tiempo por aquí”, la actriz cómica reviró, “No lo pierdo, quiero saber qué piensan las personas y créeme que hasta agradezco no leer mentadas de madre. Saludos y gracias”.

El adiós a su personaje más emblemático

Gran parte del público ubica a Raquel Garza por su papel de Tere la secretaria, pesonaje que encarnó durante varios años principalmente en programas donde se emitían noticias relacionadas con la farándula; y aunque para la actriz despegarse de esa imagen ha sido difícil, pues la etiqueta pesa sobre ella, acepta que le dio muchas satisfacciones, y admite que ya no desea caracterizarlo más.

“Ya no tengo la edad, para dar un chisme de no sé cuántos minutos, ya no tengo edad para eso y hay que seguir caminando. El periodismo cambió, la forma de contar un chisme de hacer televisión, yo no creo que tendría cabida ya Tere, ya tuvo su momento”, contó a El Universal en 2019.

"Tere la secretaria" le dio a Raquel Garza grandes satisfacciones (Foto: Instagram @marcofosters)

La gente cree que yo estoy enojada con ese personaje, que me molesta. Tere la secretaria me dio voz, me dio cara, gracias a este personaje yo aquí empecé a subir

“Yo respeto, admiro a mucha gente que puede mantener un personaje; es sumamente difícil lograr el cariño del público durante tantos años, pero yo no quería eso, yo quería seguir jugando a conocer nuevas historias, explorar otras vidas”, contó al mismo medio.

