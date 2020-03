“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles” fueron las palabras que la cantante compartió en su cuenta de Instagram.