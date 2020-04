“Ven (los conservadores) lo que está pensando la gente, porque el pueblo es sabio, y lo he dicho muchas veces y lo repito, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, como ya no les da, van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque, con todo respeto, los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, es una élite. Entonces lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor”, explicó el mandatario mexicano.