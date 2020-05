Mujer Luna Bella no piensa volver al porno ni a los shows en vivo: “Perdón por decepcionarlos”

Mujer Luna Bella seguirá subiendo material en su página web (IG: unsuspirodeluna)

Mujer Luna Bella, quien durante años fuera una de las pornstars más populares de México, reveló que no tiene intenciones de volver al mundo de la pornografía ni de los shows en vivo, pues ahora son otras sus prioridades.

A través de su cuenta de Twitter, Mujer Luna Bella -cuyo verdadero nombre es Verónica Meléndez- explicó a sus seguidores sus motivos.

Además se disculpó con sus fans por su decisión, pues si bien en su página oficial seguirá subiendo contenido para adultos, ya no desea realizar entretenimiento donde tenga contacto con hombres ni en vivo.

Perdón por decepcionarlos pajeros, pero la neta ya no extraño pute*r o sea hablo de volver a los shows o al porno, o volver a los servicios. Obvio a mi sitio sigo subiendo pero es una página, no es en vivo, ni teniendo contacto con hombres, ya tengo otras prioridades. Sorry

Mujer Luna Bella explicó sus motivos para alejarse del porno, los servicios y los shows en vivo

En un siguiente mensaje, Mujer Luna Bella explicó que ya no desea tener relaciones sexuales con cualquiera, sino con una persona especial.

El sexo es el sexo, soy caliente por naturaleza y me encanta coshar pero ya no lo quiero hacer con cualquiera, quiero ya sea con alguien en especial, ando trabajando en limpiar mi energía y canalizarla, y para no necesitar de hombres ya tengo mi colección de juguetitos

Respecto de sus prioridades, comentó en otro mensaje en Twitter que está enfocándose ahora más en actividades como el pole dance. “Quiero entrar a competencias”, aseguró.

Mujer Luna Bella quiere ahora dedicarse al pole dance (IG: unsuspirodeluna)

No todos sus fans recibieron con agrado la noticia y algunos recordaron que ya en una ocasión previa, Mujer Luna Bella había anunciado su retiro porque se volvió cristiana y encontró el amor; sin embargo, tiempo después volvió a los shows en vivo.

Luna Bella fue en un par de ocasiones la mujer más buscada por los mexicanos en PornHub. Debido a la difícil situación económica en su familia, cuando era adolescente se convirtió en bailarina en un table dance y más adelante realizó servicios como escort.

En 2018 debutó como escritora, pues publicó su autobiografía.

Entre Kimberly Loaiza y unos días difíciles en Cozumel

Mujer Luna Bella dio de qué hablar hace unos días cuando opinó acerca del escándalo entre los youtubers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.

Mujer Luna Bella también habló recientemente de una experiencia difícil que tuvo con un hombre que conoció en redes sociales (IG: unsuspirodeluna)

Respondió a un mensaje que Kimberly publicó en Twitter y le pidió que abriera los ojos para que dejara a Pantoja.

"Niña, sé lo que hay detrás de tu máscara de mamá feliz, sé que eres sumisa y una mujer maltratada psicológicamente, verbalmente y yo creo que hasta físicamente. Ojalá pronto abras los ojos y te des cuenta de cómo has sido manipulada”, le escribió en un primer tuit.

En un siguiente mensaje le señaló:

No necesitas un hombre así en tu vida, quizás no te has amarrado los ovarios para dejarlo por el qué dirá la gente. Eres hermosa, busca tu felicidad no la de la gente. Ya basta, el abusador abusa hasta que la mujer se lo permite...Ojalá salgas pronto de esta... FUERZA HERMANA!

Los tuits de Mujer Luna Bella dedicados a Kimberly Loaiza

Además, Mujer Luna Bella compartió con sus seguidores la historia que vivió junto a un hombre en Cozumel, quien a través de engaños logró que ella lo visitara y resultó que se trataba de un “vividor”.

Según la también youtuber, el joven la contactó vía Instagram y en pocos días ella ya estaba en Cozumel para conocerlo, pero pronto se dio cuenta de que él sólo buscaba que le pagara la gasolina, la comida y la vivienda.

“Gracias por leerme. Me han leído 138,000 personas. Aparte de que me da gusto fomentar la lectura, me da gusto haber puesto mi granito de arena con amor para que más mujeres abran los ojos y se cuiden de los vividores que abundan en el mundo. ¡Las amo!”, escribió luego de ver la gran respuesta que tuvo su historia.

Aunque también suele recibir críticas en redes sociales, donde le recuerdan su pasado, Mujer Luna Bella ha optado por mantener la mejor actitud.

“Hagas lo bueno o hagas lo malo la gente jamás dejará de hablar, así que mejor haz lo que te haga feliz y que el mundo ruede, no te olvides de vivir el AQUÍ Y AHORA”, escribió en otro de sus recientes tuits.

