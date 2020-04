Madre de Gigi Hadid confirmó que su hija y Zayn Malik esperan un bebé

La futura abuela confirmó que la noticia del embarazo es cierta (Foto: Instagram@yolanda.hadid)

Las especulaciones terminaron: oficialmente se puede decir que la modelo Gigi Hadid está embarazada de su novio, Zayn Malik. Esto, debido a que la madre de Hadid, Yolanda Hadid (antes van den Herik) confirmó a medios holandeses la noticia.

La ex modelo, convertida en estrella del reality show “The Real Housewives of Beverly Hills”, confesó que no saben quién reveló su secreto a la prensa, pero aseguró que todos están muy felices por esta gran noticia.

“Todo está yendo bien, pero todavía estamos conmocionados de que nuestro pequeño secreto haya sido filtrado a la prensa. Por supuesto que estamos encantados”, dijo entusiasmada al portal del show holandés, “RTL Boulevard”.

La mujer de 56 años reveló que el bebé que la joven pareja espera nacerá en septiembre. Esto la ha animado mucho, especialmente en tiempos difíciles, pues Hadid sufrió la muerte de su madre en agosto del año pasado.

“No puedo esperar para ser abuela. Es bastante especial, ya que perdí a mi propia madre tan recientemente. Esa es la belleza de la vida: un alma nos está dejando y otra viene. Nos sentimos muy bendecidos”, declaró.

Según la futura abuela, el bebé nacerá en septiembre (Foto:Instagram@gigihadid/@zayn)

Según reportes de Entertainment Tonight (ET), quienes citan fuentes cercanas a la pareja, Malik y Hadid estarían esperando a una hija, por lo que están “encantados”.

“Al final del día, a la pareja no le importaba cuál era el sexo, pero ahora pueden prepararse para la nueva incorporación antes de que llegue”, explicó la fuente. Esta parte de la noticia no ha sido confirmada por ningún miembro de la familia.

El pasado viernes la modelo compartió fotografías del festejo por su cumpleaños número 25. Y, tras la noticia que se dio a conocer por TMZ, muchos de los fans de la modelo y el ex integrante de One Direction, especularon que el festejo pudo haber sido también una fiesta de revelación de género.

Esto debido a que la modelo de 25 años tenía en su mano dos globos de helio, el “2” tenía un listón azul, mientras que el “5” tenía un listón rosa. Además, dentro de las fotografías que compartieron del festejo, su hermana, Bella, tomó fotografías de las bolsas.

La modelo adelantó en febrero que no quiere ser siempre una modelo (Foto: REUTERS/Charles Platiau)

En una de las bolsas se ve la decoración de la caricatura para pequeños, “Baby Shark”, mientras que una segunda bolsa fue tapada con un emoji de girasol, el Daily Mail reportó que se trata de una bolsa de regalo que dice “Hello Little One” (Hola pequeñito).

Los sitios de ET y TMZ dieron a conocer la noticia del embarazo la tarde del martes.

“Gigi ha mantenido el secreto entre su familia y amigos desde hace tiempo y ella está embarazada de unos pocos meses. Una vez que Gigi y Zayn volvieron a salir juntos a finales del año pasado fue como si nunca hubieran perdido el ritmo y supieran que lo suyo era especial. La pareja y la familia están rebosantes de alegría”, es la declaración que una persona cercana a la modelo y al cantante dio a ET.

Malik y Hadid reanudaron su relación el pasado diciembre, luego de haber estado separados por casi un año. Y, en febrero de este año, la modelo dio algunas pistas de que estaba planeando formar una familia.

“Creo que a medida de que vaya envejeciendo, bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando. Me encanta el lado creativo de la moda, es muy gratificante. Las personas con las que trabajo me hacen muy feliz, tengo mucha suerte de estar cerca de ellos. Pero, ¿quién sabe? ¡Tal vez me dedique a cocinar a tiempo completo!”, declaró a la revista i-D.

