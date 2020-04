El rostro al natural de Lucero: así luce a los 50 años sin filtros ni maquillaje

Lucero mostró su belleza al natural a los 50 años (IG: luceromexico)

Sin filtros ni maquillaje, y tampoco cirugías de por medio, así fue como la cantante Lucero mostró su rostro al natural a sus seguidores en Twitter e Instagram.

La cantante ya ha declarado que no piensa someterse a tratamientos estéticos extremos que modifiquen de manera radical su aspecto y este miércoles dejó ver el paso del tiempo en su rostro.

"Deseando que sea un gran día y aprovechemos para agradecer lo que la vida nos regala día a día en cualquier momento, aunque a veces pueda parecer que son retos complicados. A vivir!#LuceroMomentos", escribió la intérprete.

Con apenas un poco de rímel, Lucero mostró su belleza a los 50 años y el resultado complació a sus seguidores, quienes celebraron su aspecto.

Lucero se mostró al natural para sus seguidores en redes (IG: luceromexico)

"Hermosa con o sin maquillaje", "bella" y "perfecta" fueron algunas de las palabras que se repitieron entre los miles de comentarios que recibió su publicación.

Si bien resultó evidente que alrededor de sus ojos hay algunas líneas de expresión, en realidad los años parecen no haber dejado gran huella en su rostro.

Al igual que otras famosas como Salma Hayek, Lucero ha evitado someterse a tratamientos como el botox.

Lucero bromeó con el posible aspecto de su rostro si se pusiera botox

“A mí me da mucho miedo lo del botox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas, no poder arrugar acá (los pómulos) cuando me río, la nariz y todo, no soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías, todavía, no sé si en unos años les diga, pues ¿qué creen? Que siempre sí me animé y que salga yo muy estiradita, puede suceder, uno nunca sabe, tampoco es que yo tenga algo en contra”, comentó el pasado diciembre al programa Un Nuevo Día.

Ya meses antes se había referido al tema a través de un video que publicó en sus redes sociales y en donde hizo divertidas muecas para mostrar el por qué no le gustaría ponerse botox.

Lucero se refirió a algunos comentarios que suele recibir del tipo "ay tus arrugas, es que tienes mil arrugas alrededor de los ojos, o sea ponte botox".

Lucero protagonizó varias telenovelas de Televisa (Instagram)

“Yo digo, es que no me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos . Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me voy a poner botox alrededor de los ojos”, comentó la cantante, quien cumplió 50 años en agosto de 2019.

Además del rostro, Lucero también conserva su figura, como lo demostró con una fotografía en bikini que publicó en junio de 2019.

"Ustedes saben cuánto me gusta el mar, el atardecer, la naturaleza, mi yoga... siempre digo que las cosas más lindas de la vida, son gratis!", escribió para acompañar una foto en la que se le veía realizando una postura de yoga.

Lucero se dejó ver así en bikini. (Instagram: luceromexico)

Con Luis Miguel

Lucero también fue noticia esta semana gracias a su podcast en donde reveló algunas anécdotas detrás de la filmación de Fiebre de amor, la película donde compartió créditos con Luis Miguel.

Luis Miguel y Lucero en "Fiebre de amor" (Especial)

Dijo que el cantante se portó muy bien con ella cuando se desató un chispazo en la casa de Acapulco donde se hospedaban.

Yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos, me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso, estaba yo descalza. Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, me cargó en sus brazos.

Sin embargo, la cantante descartó de nueva cuenta que hubiera tenido algún romance en la vida real con "El Sol".

Estábamos muy chiquitos, la verdad es que estábamos muy chiquitos y nos la pasábamos muy padre de una manera, siempre lo digo, muy inocente. Y lo digo realmente o sea no porque yo quiera guardar apariencias de algo en particular. Yo pienso que los niños de 14 años en aquella época, en los 80, éramos muy ingenuos…

Fiebre de amor fue la única película en la que trabajaron juntos.

