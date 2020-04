Una horas antes de que se conociera la entrevista en el popular programa matutino de la cadena ABC, el príncipe Harry y su esposa hicieron un gran anuncio contra la prensa sensacionalista del Reino Unido. En un dura carta enviada remitida a los periódicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express, un representante de los duques de Sussex, quienes viven ahora en California, señaló que han tomado la decisión de terminar toda cooperación con ellos por la publicación de historias “falsas” sobre la pareja real.