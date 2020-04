Netflix liberó contenido gratuito en su canal de YouTube

Netflix publicó en su canal oficial de YouTube documentales y películas originales para verlas de forma gratuita. La oferta actual incluye “Our Planet”, serie de ocho episodios, con dirección de Alastair Fothergill, que explora las maravillas únicas de la naturaleza, el filme “13th" nominado al Oscar, dirigido por Ava DuVerna, y los títulos “Period. End of Sentence” y “The White Helmets”, que ganaron el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de mejor corto documental.