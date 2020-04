“Esta cuarentena me he dado cuenta de muchas cosas de mi persona que la verdad no habían salido a relucir tanto o yo no me había dado cuenta, pero esto es serio... soy súper caprichosa, me acabo de dar cuenta que soy muy caprichosa y no me gusta que los pedidos por internet se tarden tanto, me gusta ir a las tiendas, comprar las cositas y traérmelas a mi casa, y yo no soy muy fan de pedir las cosas por internet porque me gusta este experiencia de comprar”, así inició su confesión por su red social.