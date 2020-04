“Todo el tiempo me estoy agarrando el pelo. O sea todo el tiempo estoy viendo que se me vea bien el pelo, tengo una manía con el pelo muy heavy. Las pestañas y las cejas... me las tengo que hacer yo, siempre, no dejo que nadie me las haga, soy muy especial con mis pestañas y con las cejas igual... Dato curioso: ‘Lu’ tiene las cejas diferentes a las mías”, precisó sobre lo que le obsesiona de su aspecto físico.