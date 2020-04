“Esta no es la primera vez en la que yo sufro una situación así, me han pegado antes unos huracanes y me mandaron así a la banca, también terrible y logramos salir adelante y también en el 2009 la pandemia del H1N1 pues prácticamente quebró al estado de Quintana Roo. Durante todo el 2009 y 2010 no hubo turismo y fue ahí en esas crisis, esto lo quiero compartir con todo el mundo, las crisis traen problemas y eso hace que se hagan cosas mejores”, señaló.