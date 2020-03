“Hace un mes tomé la decisión de traer a mi familia a la playa. Me previne con tiempo y dije ‘paremos todo, paremos la obra de teatro’. Se veía venir que iban a parar todas las producciones teatrales. Me traje a mis hijos, me traje a mi esposa y estamos aquí hace un mes y todo cambió en un mes. Al principio podíamos ir a cenar, a comer. Saludar a la gente a la distancia y ahorita ya es imposible, todo cambió a partir de hace dos semanas”, comentó al inicio del clip.